Drei Monate sind seit dem Anschlag von Nizza vergangen, der die Franzosen an ihrem Nationalfeiertag tief getroffen hat. Heute gedachte das Land noch einmal der Opfer. Ihre Namen wurden verlesen und Blumen für sie niedergelegt. Für viele Angehörige ist der Verlust geliebter Menschen kaum zu verkraften.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Nicht auf der Promenade des Anglais, wo der Attentäter 86 Menschen auf seiner Lkw-Amok-Fahrt umgebracht hatte, sondern auf dem Hügel des Schlosses von Nizza versammelten sich Politiker, Helfer und viele Angehörige. Manche von ihnen immer noch schwer traumatisiert.

"Ich habe keinen einzigen Moment gelebt, in den vergangenen drei Monaten", erzählt Veronique Marchand mit tränenerstickter Stimme. Sie hat ihren Mann auf der Promenade des Anglais an jenem 14. Juli verloren. "Die Zeit steht irgendwie still seither. Ich habe das Gefühl, es ist gestern erst passiert."

Drei Monate sind seit dem Anschlag vergangen. Die Gedenkfeier soll die 86 Toten ehren und den Verletzten und Überlebenden Hoffnung geben. 86 weiße Rosen wurden niedergelegt, 86 Namen feierlich verlesen.

Frankreich gedenkt der Opfer des Anschlags von Nizza

tagesschau 12:55 Uhr, 15.10.2016







Sechs Familienmitglieder verloren

Enorme Sicherheitsvorkehrungen waren getroffen worden, damit nichts diese Gedenkfeier stört. Totenstill war es dann, als Cindy das Wort ergriff. Sie hat sechs Mitglieder ihrer Familie bei dem Attentat verloren: "An jenem 14. Juli wolltet ihr den Himmel bewundern und nicht in den Himmel kommen, ihr wolltet einfach nur leben. Heute weint ganz Frankreich um 86 Tote. Wie kann man nur damit weiterleben?"

Frankreich will mit dieser Gedenkveranstaltung Solidarität und nationale Einheit demonstrieren. Anders als kurz nach dem Anschlag, als es heftige Polemiken um die Sicherheit gab und der Premierminister ausgebuht worden war, blieb heute alles ruhig, als Präsident François Hollande das Wort ergriff:

"Es war ein schöner Abend - heute vor drei Monaten: Kinder haben gespielt, es sollte ein schöner Abend bleiben und wurde doch eine Hölle. Binnen vier Minuten hat der Attentäter mit seinem Lkw die Promenade des Anglais in einen Friedhof Hölle verwandelt."

Und der Präsident versprach ein weiteres Mal: Wer auch immer Frankreich angreift, es wird ihm nicht gelingen, die Franzosen auseinanderzubringen: "Am 14. Juli sollte die nationale Einheit angegriffen werden, die Terroristen wollten die Spaltung der Gesellschaft - und ich sagen Ihnen: Nein! Sie werden es nicht schaffen, wir werden siegen."

Präsident Hollande betonte erneut, dass die Terroristen es nicht schaffen würden, die Franzosen zu spalten. "Wir werden siegen", rief er den Menschen in Nizza zu. Schon gestern sollte dort der 86 Opfer gedacht werden, doch wegen eines Sturms wurde die Feier auf heute verschoben.

Viele Einwohner von Nizza haben es seit jenem 14. Juli vermieden, auf der Promenade des Anglais spazieren zu gehen, zu groß ist die Furcht vor neuen Attentaten. Und dennoch müssen sie weiterleben, an der Cote d’Azur genauso wie in Paris oder in Saint-Etienne du Rouvray. "Wir dürfen diese Toten niemals vergessen", sagt Cindy, "und wir hoffen, dass jeder von uns, wenn er von nun an am 14. Juli in den Himmel schaut und einen Stern sieht, daran denkt, dass dahinter ein zerstörtes Leben steht."

Nach dem heftigen Sturm vom Vortag zeigte sich der Himmel über der Cote d’Azur heute von seiner schönen Seite: die Sonne strahlend, die Luft mild. Als wäre nie etwas Furchtbares geschehen.

Nationale Gedenkfeier nach dem Anschlag in Nizza

B. Kostolnik, ARD Paris

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. Oktober 2016 um 12:55 Uhr.