Leben im Gazastreifen Es stinkt zum Himmel

Weil der Strom ausfällt, arbeiten die Kläranlagen nicht mehr und die Kloake fließt ungefiltert ins Meer. Kein Badespaß für die Kinder im Gazastreifen. Und auch sonst sind die Lebensbedingungen dort so schlecht, dass UN-Generalsekretär Guterres von "einer der dramatischsten humanitären Krisen" spricht.

Zum ersten Mal hat Antonio Guterres als UN-Generalsekretär Israel und in die palästinensischen Gebiete besucht. Zum Abschluss reiste er in den Gazastreifen - und zeigte sich schockiert: "Leider erlebe ich eine der dramatischsten humanitären Krisen, die ich in den vielen Jahren meiner UN-Arbeit gesehen habe."

UN-Generalsekretär Guterres sagte zusätzliche UN-Mittel für den Gazastreifen in Höhe von 3,3 Millionen Euro zu.

Die Enklave und ihre rund zwei Millionen Bewohner unterliegen seit zehn Jahren einer israelischen Blockade, 2013 riegelte auch Ägypten seine Grenze zum Gazastreifen weitgehend ab. Es sei "wichtig, die Grenzen zu öffnen".

Dreckiges Wasser und kein Strom

Wie wichtig, das zeigt auch ein Bericht zu den Lebensbedingungen im Gazastreifen, den die UN im Juli veröffentlichten. Demnach ist die Hälfte der Bevölkerung - eine Million Menschen - auf regelmäßige Nahrungsmittel-Hilfe angewiesen. Mehr als 60 Prozent der Jugendlichen in dem dicht besiedelten Gebiet sind arbeitslos. Es gibt kaum sauberes Trinkwasser. Mehr als 95 Prozent des Wassers sind verschmutzt. Seit Jahren müssen die Bewohner mit massiven Stromausfällen leben. Wegen der schlechten Versorgung gibt es nur wenige Stunden Elektrizität am Tag.

Das Meer - eine Kloake

Für die Kinder hat dies nicht nur Hausaufgaben bei Kerzenlicht zur Folge. Ohne Strom fallen die Kläranlagen aus, weshalb die Abwässer von Gaza meist ungefiltert ins Meer fließen. So bleibt den Kindern selbst der Badespaß in den Ferien verwehrt - oder sie baden und trotzdem und werden krank, wie ARD-Korrespondent Ralph Gladitz in seinem Beitrag für die tagesthemen berichtet.

Stromausfälle und verschmutztes Wasser in Gaza

