Das gab es noch nie. Traditionell reisen mit Partner der G7-Regierungschefs mit zu den Gipfeltreffen. In Taormina sind erstmals zwei Männer als bessere Hälften mit dabei. Neben Angela Merkels Ehemann Joachim Sauer auch Philip May, der mit Großbritianniens Premierministerin Theresa May verheiratet ist.

Zum ersten Mal sind zwei weibliche Regierungschefs bei einem G7-Gipfel dabei. Deshalb nehmen jetzt auch erstmals zwei Männer am Programm teil, das die Ehepartner absolvieren, während die Politiker sich beraten. Für Theresa Mays Ehemann Philip ist es der erste G7-Gipfel. Ebenso für Gastgeberin Manuela Gentiloni, Brigitte Macron, die Ehefrau des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Melania Trump. Aus Kanada ist Sophie Gregoire Trudeau mit dabei, aus Japan Akie Abe.

Bleibt beim Hubschrauberflug der Ehepartner hoffentlich ruhig: der Vulkan Ätna Nicht mehr der einzige Mann: Joachim Sauer, Ehepartner von Angela Merkel

Los geht es am Freitag mit einem Hubschrauberflug über den Ätna. Danach fährt die Reisegruppe weiter nach Catania und besucht ein antikes Theater und ein Benedektinerkloster. Es folgt das Mittagessen, typisch sizilianisch: es gibt Schlangenkürbisblätter, Tenerumi genannt. Serviert werden die Blätter üblicherweise als Eintopf mit Tomaten, Kartoffeln und Zwiebeln.

Abends Hochkultur und wieder Essen

Viel Zeit zum Verdauen bleibt nicht. Von Catania geht es die knapp 50 Kilometer zurück nach Taormina. Am Abend spielt das philharmonische Orchester der Mailänder Scala im griechischen Amphitheater. Anschließend wird wieder gegessen, Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella lädt zum Abendessen.

Für den Samstag ist nur ein Termin vorgesehen. Melania Trump und Co. werden durch Taormina geführt. Zur Erfrischung wird Saft aus sizilianischen Orangen gereicht. Außerdem gibt es frisch gemachtes Sorbet. Am Abend reisen alle wieder in ihre Heimat. Im Juli gibt es schon Gelegenheit für ein Wiedersehen, beim G20-Gipfel in Hamburg.