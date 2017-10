Fünf Jahre ist es her: Ein Erdbeben löste in Japan einen Tsunami und eine Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi aus. In Natori zerstörten am 11. März 2011 Wassermassen den gesamten Ort. 2016 gibt es an dieser Stelle keine Häuser mehr.

