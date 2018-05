In seiner Rede vor der NRA hatte US-Präsident Trump Bezug auf die Pariser Anschläge von 2015 genommen: Hätte jemand zurückgeschossen, wäre alles anders ausgegangen. Im Gegenteil, kontert Paris und übt scharfe Kritik.

Bei seiner Rede auf dem Jahrestreffen der amerikanischen Waffenlobby NRA stellte US-Präsident Donald Trump klar: Ich stehe zu den geltenden US-Waffengesetzen. Wie richtig die USA mit ihren Bestimmungen lägen, wollte er auch durch den Blick auf andere Länder beweisen - unter anderem nach Frankreich und auf die Pariser Anschläge von 2015. Genau dafür erntete Trump jetzt scharfe Kritik aus der französischen Hauptstadt.

Jemand hätte "zurückschießen" müssen

Paris missbillige die Äußerungen des US-Präsidenten entschieden und fordere "mehr Respekt für die Erinnerung an die Opfer", sagte die Sprecherin des französischen Außenministeriums, Agnès von der Mühll. Bei den Attentaten im November 2015 waren 130 Menschen getötet worden. Anschlagsziele waren neben der Konzerthalle "Bataclan" weitere Restaurants und Bars, nahe des Fußballstadions Stade de France sprengten sich Selbstmordattentäter in die Luft.

Trump zeigte sich in seiner Rede überzeugt, dass es wesentlich weniger Opfer gegeben hätte, wenn am 13. November 2015 bewaffnete Menschen in der Nähe gewesen wären und "jemand zurückgeschossen hätte". Doch durch die strengen Waffengesetze in Frankreich würde in Paris niemand eine Waffe tragen. So hätten sich die Attentäter Zeit gelassen und "einen nach dem anderen abgeknallt". "Peng. Komm her. Peng. Komm her. Peng." Trump unterstrich seine Aussage, indem er mit seiner Hand eine Pistole formte und so tat, als würde er mehrfach feuern.

Waffen mindern die Gefahr nicht - im Gegenteil

Doch die Sicht des französischen Außenministeriums ist eine ganz andere: "Frankreich ist stolz darauf, ein sicheres Land zu sein, in dem der Kauf und der Besitz von Feuerwaffen streng geregelt sind", hieß es aus der Behörde weiter. Waffen in freiem Umlauf stellten keinen Schutz gegen den Terrorismus dar, im Gegenteil könnten sie die Planung solcher Angriffe sogar erleichtern.

