Nach Angriff in Südfrankreich U-Haft für 18-Jährige gefordert

In Frankreich hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für eine 18-Jährige gefordert, die die Freundin des Supermarkt-Angreifers vom Freitag sein soll. Der Attentäter hatte vier Menschen getötet.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Terrorangriff in Südfrankreich mit vier Todesopfern hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für eine 18-Jährige gefordert, die für die Freundin des erschossenen Täters Radouane L. gehalten wird. Die Ermittler beantragten gegen sie die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen terroristischer Vereinigung, wie die Behörde mitteilte. Die Entscheidung darüber muss ein Ermittlungsrichter treffen.

Die junge Frau war kurz nach der Tat festgenommen worden. Ein Freund des Täters, den die Polizei ebenfalls in Gewahrsam genommen hatte, wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Vier Menschen getötet

Der 25-jährige L. hatte am Freitag bei mehreren Angriffen in der Region Carcassonne zusammen vier Menschen getötet. Nach einer Geiselnahme in einem Supermarkt wurde er von der Polizei erschossen. Der Angreifer hatte sich als "Soldat" der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bezeichnet.

Der aus Marokko stammende L. war der Polizei wegen Drogenhandels bekannt. Zudem stand er seit 2014 auf einer Behördenliste von Personen, die im Verdacht stehen, sich radikalisiert zu haben. Nach Angaben des Anti-Terror-Staatsanwalts François Molins hatte eine Überprüfung 2016 und 2017 jedoch keine Anzeichen ergeben, dass er einen Terrorakt begehen würde.

Trauerfeier für getöteten Polizisten

Staatschef Emmanuel Macron wird am Mittwoch in Paris bei der Trauerfeier für den bei dem Einsatz getöteten Gendarmen sprechen. Bei der Zeremonie am Invalidendom werden die Familien des Oberstleutnants und der drei weiteren Opfer der Anschläge erwartet. Der Gendarmerieoffizier hatte sich bei dem Angriff gegen eine Geisel eintauschen lassen. Er wurde schwer verletzt und starb später in einem Krankenhaus.