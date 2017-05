Knapp 75.000 Flüchtlinge und Migranten in Südosteuropa warten auf die Zusammenführung mit ihren Familien in Europa. Besonders schlimm ist dieser Schwebezustand für die gestrandeten Kinder. UNICEF beziffert ihre Zahl auf 24.600.

Rund 24.600 Flüchtlingskinder sind laut Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Südosteuropa gestrandet. Insgesamt hielten sich in Griechenland, Bulgarien, Ungarn und auf dem Westbalkan rund 75.000 Flüchtlinge und Migranten ohne klare Perspektive auf. Viele würden darauf warten, ihre Familien wiederzusehen, teilte Unicef in Brüssel mit.

"Obwohl sie ein legitimes Recht haben, zu ihren Familien in westeuropäischen Zielländern wie Deutschland und Schweden zu kommen, wissen die meisten gestrandeten Asylbewerber nicht, ob und wann ihnen die Weiterreise erlaubt wird", hieß es. Manche Mütter und Kinder hätten ihre Ehemänner und Väter, die bei der Flucht in die EU vorangegangen seien, seit Monaten oder gar Jahren nicht gesehen, sagte der regionale UNICEF-Direktor Afshan Khan.

Emotionale Probleme und Angstzustände

Die Familienzusammenführung verlaufe so schleppend, und die Ungewissheit sei so groß, dass "beträchtlicher emotionaler Schaden und Angst" bei den Kindern ausgelöst werde, sagte Khan. Vor allem die Ungewissheit könne bei Kindern und Familien zu schweren emotionalen Problemen und Angstzuständen führen, die Folgen über Jahre hinweg hätten. Die Entwicklung der Mädchen und Jungen könne um Jahre zurückgeworfen werden, warnte UNICEF. Auch Mütter litten unter Depressionen und Mutlosigkeit.

Die meisten Anträge auf Familienzusammenführungen betreffen UNICEF zufolge Flüchtlinge, die in Griechenland gestrandet sind. Nach der weitgehenden Schließung der sogenannten Balkanroute ist der auf eigene Faust unternommene Weg von dort nach Mitteleuropa viel schwieriger geworden. Laut UNICEF kann die Bearbeitung eines Antrags auf die Zusammenführung einer Familie zehn Monate bis zwei Jahre dauern. Zudem hätten einzelne EU-Länder unterschiedliche Regeln.

2016 seien in dem Land fast 5000 Anträge auf Familienzusammenführung gestellt worden, 700 von unbegleiteten oder von der Familie getrennten Kindern. In derselben Zeit seien nur rund 1107 Antragsteller von Griechenland aus in ihr Zielland gelangt.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 04. Mai 2017 um 08:15 Uhr.

