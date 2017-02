Rede im US-Kongress Eine Wäscheliste mit Tradition

Einmal jährlich spricht der US-Präsident zum Kongress: Es ist ein Polit-Event mit festen Ritualen. Nicht selten haben Präsidenten bei dieser Gelegenheit Geschichte geschrieben. Aber dieses Jahr wird es besonders spannend.

Von Marie Löwenstein, tagesschau.de

Sie ist eines der wichtigsten Ereignisse im politischen Kalender Washingtons: Die jährliche Kongressrede des US-Präsidenten. Dabei ist sie in der Verfassung nur lose vorgesehen. Der Präsident habe "von Zeit zu Zeit dem Kongress über die Lage der Union Bericht zu erstatten“, heißt es da lediglich. In den vergangenen 200 Jahren haben sich aber viele Rituale eingeschliffen.

Eigentlich heißt die Rede "State of the Union". Hält sie ein Präsident erstmals nach seiner Amtsanführung – so wie Donald Trump am 28. Februar abends – spricht man aber von "First Address to Congress" (Erste Rede an den Kongress). Inhaltlich mache das aber keinen Unterschied, sagt Robert Lehrman, der an der American University in Washington DC das Schreiben von Reden unterrichtet. Die Rede sei meist eine "laundry list" (Wäscheliste), also eine lange Agenda mit innen- und außenpolitischen Vorhaben. Im Vorfeld der "State of the Union" kämpften Interessenverbände und Abgeordnete dafür, ihre Anliegen auf dieser Wäscheliste zu platzieren.

"Eine gespaltene Atmosphäre wie nie"

Mit seinen Studenten analsysiert Lehrman Reden aus allen politischen Lagern. Er selbst rechnet sich aber den Demokraten zu.

Bei der Rede anwesend sind die Abgeordneten beider Häuser, die Minister, die Richter des Supreme Courts, die obersten Militärs und ausgewählte Gäste. Ein Anschlag auf diese Veranstaltung könnte die gesamte politische Elite der USA auf einmal auslöschen. Deswegen bleibt immer ein Kabinettsmitglied - der so genannte "Designated Survivor" (ausgewählter Überlebender) - der Rede fern. Im Ernstfall ist es an ihm, das Land als Notfall-Präsident zu führen. Wie das fiktiv aussehen würde, wissen Serien-Junkies bereits. Eine TV-Produktion namens "Designated Survivor" lief im Dezember bei Netflix an.

Wenn aber alles glatt geht, ist der Ablauf der Rede immer gleich. Der Präsident schreitet als erstes begleitet von Applaus und stehenden Ovationen, Hände schüttelnd durch die Reihen. Doch dieses Jahr wird alles anders sein, sagt Robert Lehrman. Der Anfangsapplaus sei normalerweise ein parteiübergreifendes Zeichen des Respekts. Doch die Demokraten hätten bereits angekündigt, dass sich keiner von ihnen einen Trump-Handshake abholen werde. In seinen 40 Jahren Erfahrung in der Politik habe er noch nie eine solch "gespaltene Atmosphäre" erlebt, sagt Lehrman.

Die Verfassungsrichter müssen sitzen bleiben

Die Rede des Präsidenten dauert über eine Stunde, vor allem, weil sie immer wieder durch Applaus kommentiert wird. Dabei ist es parteipolitisch sehr wichtig wer, wann Beifall spendet. Nicht klatschen oder aufstehen dürfen traditionell die Richter des Supreme Courts. Sie müssen Unabhängigkeit signalisieren. Ein großen Skandal löste Verfassungsrichter Samuel Alito deswegen 2010 aus. Er hatte eine Passage in Obamas Rede kommentiert, indem mit seinen Lippen tonlos die Worte "not true" (nicht wahr) geformt hatte. Im Fernsehen konnte man das gut sehen.

Ronald Reagan brachte 1982 erstmals einen Alltagshelden mit zu der Rede im Kongress. Seitdem ist das ein festes Stilmittel.

Eine wichtige Tradition ist auch, dass der Präsident ausgewählte Alltagshelden zu diesem Anlass einlädt und ihnen in der Rede Respekt zollt. Begründet wurde dieses Ritual 1982 durch Ronald Reagan. Sein Gast hatte Überlebende eines Flugzeugabsturzes selbstlos aus dem Wasser gerettet. Bis heute heißen die Gäste des Präsidenten nach ihm "Lenny Skutniks". Wen Trump als Skutnik mitbringt ist noch unklar. "Er muss niemanden einladen, aber wenn er es nicht tut, wäre er ein Idiot", sagt Lehrman. Schließlich sei das eine einmalige Gelegenheit, der Rede ein menschliches Gesicht zu geben. Die Demokraten haben auf jeden Fall schon angekündigt Gäste mitzubringen, die von Trumps Politik betroffen sind, Immigranten ohne Papiere und Muslime zum Beispiel.

Die Opposition hält dagegen

Direkt nach der Rede bekommt traditionell die Opposition für eine zehnminütigen Ansprache das Wort, die aus einem anderen Raum im Kongress live übertragen wird. Die besondere Schwierigkeit für den Sprecher und seine Redenschreiber ist dabei, dass sie vorher nicht wissen, was der Präsident sagen wird. Oft bereite die Opposition daher mehrere Entwürfe ihrer Rede vor, um spontan reagieren zu können, verrät Lehrman. Er selbst verfasste 1989 die Antwort-Rede von Senator Lloyd Bentsen auf George Bush Senior. Auf Trump wird der ehemalige Senator Steve Beshear aus Kentucky antworten, der als großer Verfechter von Obamacare gilt.

Wie in jedem Jahr wird Lehrman die Rede kommende Woche mit seinen Studenten an der American University analysieren und freut sich schon darauf. Denn an Trumps Beispiel könne er seinen Schülern einiges zeigen. Der Präsident sei in vielerlei Hinsicht ein guter Redner mit einer starken Präsenz und Gestik. Auch sein simples Vokabular hält Lehrman für eine Stärke des Präsidenten. Er versuche seinen Studenten immer beizubringen, nicht so hoch gestochen zu sprechen. Die wichtigste Tugend eines guten Redenschreibers befolgt Trump laut Lehrman aber nicht: seine Argumente stets mit Fakten zu untermauern.

