Der finnische Ministerpräsident Sipilä will die Koalition mit der einwanderungsfeindlichen Partei Wahre Finnen aufkündigen. Grund ist deren neuer Vorsitzender - ein Rechtsaußen-Politiker, der bereits der Aufstachelung zum Rassenhass schuldig befunden wurde.

Nach dem Rechtsruck an der Spitze der Partei Wahre Finnen will der finnische Ministerpräsident Juha Sipilä die Koalition aufkündigen. Er sehe nun keine Möglichkeiten mehr, "die es uns erlauben würden, mit den Wahren Finnen unter der Führung von Halla-aho zusammenzuarbeiten", erklärte Sipilä über Twitter. Auch der Chef der dritten Koalitionspartei, Petteri Orpo, äußerte sich ähnlich.

Der neue Chef der Wahren Finnen, Jussi Halla-aho

Die einwanderungsfeindliche und euroskeptische Partei Wahre Finnen hatte am Sonntag den Rechtsaußen-Politiker Jussi Halla-aho zum neuen Chef gewählt. Er folgt auf den als gemäßigter geltenden langjährigen Parteichef Timo Soini, der Finnlands Außenminister ist. Halla-ahos Meinung nach sollte sich seine Partei stärker an den schwedischen Rechtspopulisten orientieren und wieder mehr auf das Kernthema Einwanderungspolitik konzentrieren. Er strebt auch den EU-Austritt Finnlands an.

Der Aufstachelung zum Rassenhass schuldig befunden

Halla-aho war 2012 höchstrichterlich wegen islamfeindlicher Äußerungen der Aufstachelung zum Rassenhass schuldig befunden worden. Vor einigen Wochen forderte er die EU-Kommission auf, Hilfsorganisationen zu bestrafen, die sich um die Rettung von Migranten auf ihrer Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa kümmern.

Die derzeitige Mitte-Rechts-Koalition von Sipiläs Zentrumspartei, den Konservativen und den Wahren Finnen ist seit Mai 2015 im Amt.

