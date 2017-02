Der französische Wahlkampf wird immer härter: Der Konservative Fillon bezeichnete die Serie von Enthüllungen über die Arbeitsverhältnisse seiner Frau als "professionelle Operation", um ihn auszuschalten. Zudem verschärft sich der Streit zwischen Le Pen und dem EU-Parlament.

Der unter massiven Druck geratene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon sieht sich als Opfer einer beispiellosen Kampagne. Die "Operation der Verleumdung" richte sich gegen ihn als Kandidaten und gegen sein politisches Projekt, sagte der konservative Politiker: "Meines Wissens hat es so etwas in der Geschichte der Fünften Republik noch nicht gegeben." Noch nie sei kurz vor einer Präsidentschaftswahl "eine so große und so professionelle Operation aufgezogen, um einen Kandidaten anders als über den demokratischen Weg auszuschalten".

Im Mittelpunkt der Affäre steht Pénélope Fillon.

Der Ex-Premierminister war durch Enthüllungen der Wochenzeitung "Le Canard Enchaîné" unter massiven Druck geraten. Fillon soll seine Ehefrau während seiner Abgeordnetenzeit jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt haben, ohne dass diese jemals wirklich arbeitete. Laut der Zeitung erhielt Pénélope Fillon über die Jahre als Assistentin ihres Mannes und dessen Nachfolgers in der Nationalversammlung rund 830.000 Euro, außerdem weitere 100.000 Euro von einem Magazin, das einem Freund ihres Mannes gehört.

Fillon hatte bereits in einem TV-Interview gesagt, als Senator zwei seiner Kinder, die Rechtsanwälte seien, beschäftigt zu haben - dabei aber keine Beträge genannt. Grundsätzlich ist es allerdings erlaubt, Familienangehörige als Parlamentsmitarbeiter zu beschäftigen - aber nur, wenn sie auch tatsächlich arbeiten.

Justiz ermittelt

Die französische Justiz hat Ermittlungen aufgenommen. Am Montag befragten Ermittler Fillon und seine Frau.

In französischen Medien wird zunehmend darüber spekuliert, ob der lange als klarer Favorit gehandelte Fillon noch als Kandidat zu halten ist. Schon jetzt ist der Imageschaden für den Kandidaten gewaltig - zumal Fillon stets den politischen Saubermann gab. Laut einer Umfrage glauben 69 Prozent der Franzosen, dass Fillon "den Franzosen nicht die Wahrheit sagt".

Le Pen streitet sich mit dem EU-Parlament

Fillons Konkurrentin Marine Le Pen lehnt es unterdessen ab, gut 298.000 Euro fristgerecht an das Europaparlament zurückzuzahlen. Das Parlament hatte moniert, dass Mitarbeiter von Le Pens rechtsextremistischen Front National (FN) regelwidrig aus Mitteln der Volksvertretung bezahlt wurden. Die Rückzahlungsfrist war am Dienstagabend abgelaufen. Eine weitere Rückzahlung von knapp 42.000 Euro wird nach Angaben aus Parlamentskreisen bis zum 28. Februar fällig. Sollte Le Pen nicht zahlen, könnten ihr die Bezüge gekürzt werden.

Marine Le Pen soll Hunderttausende Euro ans EU-Parlament zurückzahlen.

Le Pen hat laut Umfragen Chancen, in den entscheidenden zweiten Wahlgang im Mai zu gelangen.

Der FN wird schon länger verdächtigt, EU-Geld für Assistenten von Europaabgeordneten bezogen zu haben, obwohl diese für die Partei in Frankreich arbeiteten. Die französische Justiz hatte Anfang Januar Ermittlungen in der Sache bestätigt.

Le Pens Vater Jean-Marie hatte bereits ähnliche Schwierigkeiten mit dem Europaparlament. Auch von ihm forderte das Parlament 320.000 Euro zurück, die regelwidrig zur Beschäftigung von Mitarbeitern ausgegeben worden sein sollen. Weil er nicht zahlte, behielt das Parlament 2016 einen Teil seiner Bezüge ein.

Neue Enthüllungen über Fillons Ehefrau

B. Kostolnik, ARD Paris

