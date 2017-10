Wegbereiter des Rock´n´Roll Fats Domino gestorben

Der US-amerikanische Musiker Fats Domino ist gestorben. Die Rock´n´Roll- und Blues-Legende aus New Orleans wurde 89 Jahre alt.

Fats Domino ist tot. Nach Angaben der Gerichtsmedizin in New Orleans starb er Dienstag. In einer Zeit, in der weder Elvis Presley noch Bill Haley bekannt waren, spielte Domino 1949 seinen ersten Hit ein, den man damals noch unter Rhythm & Blues einordnete, der aus heutiger Sicht von vielen jedoch als einer der ersten Rock'n'Roll-Titel der Geschichte bezeichnet wird.

"Fats verkörpert alles Gute aus New Orleans", sagte sein Freund David Lind in einem 2008 geführten Interview über ihn. "Er ist warmherzig, liebt Spaß, er ist spirituell, kreativ und bescheiden. Mehr New Orleans geht nicht."

Mit Hits wie "I´m walkin´" und "Blueberry Hill" erreichte Fats Domino ein Millionenpublikum

Fats Domino wurde als Antoine Domino am 26. Februar 1928 in New Orleans geboren. Mit 14 verließ er die Schule, arbeitete in einer Fabrik und spielte nebenher in den Bars von New Orleans Klavier

In die Hall of Fame aufgenommen

Hier lernte er 1949 den Trompeter und Bandleader Dave Bartholomew kennen. Der Musiker hatte früher bei Duke Ellington gespielt und wurde Dominos fester Wegbegleiter. In den 1950er-Jahren nahm er zahlreiche Hit-Singles auf, die Blues- und Rock'n'Roll-Fans weltweit erreichten. Domino wurde in den USA in die Hall of Fame beider Musikgenres aufgenommen.

Als Hurrikan "Katrina" im August 2005 über New Orleans wütete, verlor Domino seine Klaviere, Gold- und Platinalben sowie zahlreiche Erinnerungsstücke seiner Karriere. Der Musiker musste mit einem Boot aus seinem überfluteten Haus im Stadtteil Lower Ninth Ward gerettet werden und lebte zeitweise in einer Vorstadt von New Orleans, ließ sein Haus aber renovieren und zog dort bald wieder ein.

Der schwergewichtige Bariton verkaufte im Lauf seiner Karriere mehr als 110 Millionen Platten. Seine Hits wurden zu Rock´n´Roll-Klassikern.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. Oktober 2017 um 17:00 Uhr.

