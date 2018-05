Indonesien Tote bei Explosionen auf Java

Bei einer Reihe von Explosionen auf der indonesischen Insel Java sind mehrere Menschen getötet worden. Die Polizei spricht von Sprengstoffanschlägen auf mehrere Kirchen in der Großstadt Surabaya.

In Indonesien sind bei einer Explosionsserie mehrere Menschen getötet worden: In der Stadt Surabaya auf der Insel Java detonierten offenbar mehrere Sprengsätze in der Nähe von Kirchen.

Indonesischen Medienberichten zufolge wurden mindestens drei Explosionen registriert, mindestens drei Menschen sollen tot sein. "Die Opfer werden noch identifiziert", sagte ein Polizeisprecher für Ost-Java. Die Behörden gingen zunächst von mindestens zwölf Verletzten aus, später stieg die Zahl auf mindestens 16.

Offenbar starben zwei Menschen - einer von ihnen der mutmaßliche Attentäter - bei der ersten Detonation nahe der katholischen Kirche Santa Maria, elf Menschen wurden verletzt. Bei einer Explosion an einer weiteren Kirche starb eine weitere Person, zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei der dritten Detonation gab es drei Verletzte.

Die Hintergründe der Explosionen waren zunächst unklar. Die Polizei sprach örtlichen Medienberichten zufolge von Selbstmordattentaten. Während der Morgenmesse am Sonntag seien nahezu zeitgleich Bombenanschläge verübt worden, berichtete ein Radiosender.

Anwachsen des Islamismus

Erst kürzlich hatte die Polizei einen Aufstand und eine Geiselnahme in einem Gefängnis nahe Jakarta beendet. Bei der Revolte waren fünf Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.

Surabaya ist nach der Hauptstadt Jakarta die zweitgrößte Stadt des muslimisch geprägten Inselstaats in Südostasien. Seit einiger Zeit hat das Land mit einem Anwachsen des Islamismus zu kämpfen.

Seit Bombenanschlägen von Extremisten mit Verbindungen zu Al-Kaida auf der Insel Bali im Jahr 2002 mit 202 Toten geht Indonesien gezielt gegen Dschihadisten vor.