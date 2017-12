Nach der Explosion in einer Gasstation in Österreich ist der Gastransit in Richtung Südeuropa beeinträchtigt. Italien meldete Probleme bei der Versorgung. Auch der Gaspreis stieg infolge des Unglücks, bei dem ein Mensch getötet wurde.

Die Explosion in einer österreichischen Gasanlage sorgt für Engpässe bei der Gasversorgung auch in anderen Ländern. Von Österreich aus sei der Weitertransport nach Süden und Südosten bis auf weiteres unterbrochen, hieß es in einer Mitteilung der Gasconnect. Die Gasversorgung nach Deutschland ist offenbar nicht betroffen.

Italiens Regierung meldet Probleme

Bei der Gasbelieferung meldete aber die italienische Regierung Probleme. Laut italienischem Netzbetreiber Snam könnte die Belieferung aber möglicherweise am Dienstag wieder aufgenommen werden. Die Versorgung sei wegen der Lagerbestände gesichert.

Das Unglück bringt auch den russischen Gasexport nach Süd- und Südosteuropa empfindlich durcheinander. Die Gazprom-Tochter Gazprom Export teilte mit, man arbeite daran, Umgehungsrouten zu finden, um Engpässe bei der Lieferung zu vermeiden. Aus der Ukraine, dem Haupttransitland für russisches Gas, floss nach slowakischen Angaben am Dienstag ein Drittel weniger Erdgas Richtung Westen als noch am Montag.

Keine unmittelbaren Folgen für Deutschland

Die Explosion hat auch Auswirkungen auf Großbritannien. Dort stieg der Gaspreis infolge des Unglücks in Österreich. Die Terminkontrakte für die Lieferung am selben Tag und zur Lieferung am darauffolgenden Tag stiegen in der Spitze um jeweils mehr als 30 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Hoch.

Die Erdgasstation in Baumgarten an der March nahe der slowakischen Grenze zählt zu den wichtigsten Gasknotenpunkten Europas. Dort laufen mehrere Gasleitungen zusammen, und das Gas wird komprimiert. 2015 wurden über die betroffene Station 40 Milliarden Kubikmeter Gas weitergeleitet.

Ein Toter, 21 Verletzte

Bei der Explosion am Morgen wurde ein Mensch getötet. 21 Personen seien verletzt worden, meldete die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ist das Unglück auf technische Ursachen zurückzuführen. Das Landeskriminalamt nehme die Ermittlungen auf, schrieb die Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Einsatzkräfte erklärten, dass niemand außerhalb des Geländes verletzt wurde. Auch die Schäden beschränkten sich auf den Unglücksort. Dort wurden mehrere Gebäude und Fahrzeuge zerstört. Die Rauchwolke der gewaltigen Gasfackel war bis ins 30 Kilometer entfernte Wien zu sehen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. Dezember 2017 um 13.00 Uhr.