Schlammlawine in Kolumbien "Das ist ein solches Trauma"

Die Lage im südkolumbianischen Mocoa ist nach wie vor katastrophal. Die Schlammlawine hat alles verwüstet. Die Menschen sind verzweifelt. Der Präsident verspricht einen Wiederaufbau. Die FARC-Rebellen boten dafür ihre Mithilfe an.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Südamerika

Häuser, von denen nur noch die Dächern aus dem Schlamm ragen, bei anderen wurden die Wände weggerissen, als seien sie aus Pappe. Autos, zusammengedrückt wie Blechbüchsen, Elektrizitätsmasten, umgeknickt wie Streichhölzer. Alles spülte die Lawine mit sich. Brücken, Baumstämme, riesige Gesteinsbrocken, Möbel. Die Bilder aus der kolumbianischen Stadt Mocoa zeigen Verwüstung und verzweifelte Bewohner.

"Alles war so furchtbar", berichtet Liliana Sanchez, "es kam so plötzlich, wir hörten Alarm. Dann war es, als ob sich die Erde öffnete. Wir kletterten auf die Terrasse. Alles andere wurde im Schlamm begraben: unser Haus, unsere Möbel. Alles, was wir hatten, ist weg. Aber wir haben überlebt. Ich danke Gott dafür, wir haben überlebt."

Sie Straßenverkäuferin Marta Cevallos sagt: "Auf der einen Seite danke ich Gott, dass meine Familie und ich überlebt haben. Aber zu sehen, wie meine Freunde weinen, wie andere um Hilfe schreien, zu sehen, wie sie immer und immer wieder in Bettlaken und Planen gewickelte Personen wegtragen - das ist ein solches Trauma. Mocoa ist komplett zerstört."

So viel Regen wie sonst in einem Monat

Viele hatten keine Chance. Die Schlammlawine überraschte sie im Schlaf in der Nacht auf Samstag. Mehr als 200 Menschen sind ums Leben gekommen, doch die Zahl wird fast stündlich nach oben korrigiert. Niemand weiß, wie viele sich noch unter den Trümmern befinden. Hunderte gelten als vermisst.

Präsident Juan Manuel Santos, der eine Reise nach Cuba abgesagt hatte, rief den Notstand aus und machte den Klimawandel für das Unglück verantwortlich. Es hatte so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Monat. Mehrere Flüsse rund um die Stadt nahe der Grenze zu Ecuador im Süden Kolumbiens traten über die Ufer, ihre Fluten rissen alles mit.

Auch am Sonntag ist Santos wieder an den Ort der Katastrophe gereist: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Zugangswege freizulegen, Brücken wieder aufzubauen, damit die Hilfskräfte besser durchkommen und der Wiederaufbau so schnell wie möglich beginnen kann, damit die Energie- und Wasserversorgung wieder garantiert werden kann. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Aber unser Ziel ist, dass wir Mocoa als Stadt verbessern."

Etwa 1000 Soldaten sind im Einsatz, um in Mocoa zu helfen. Inzwischen boten auch die FARC-Rebellen ihre Unterstützung beim Wiederaufbau an.

Notfallstationen eingerichtet - Schwerverletzte ausgeflogen

Viele Häuser in Mocoa waren aus Holz, Lehm oder Ziegeln gebaut. Gegen die Wucht der Lawine konnten sie nicht ansatzweise standhalten. 1000 Soldaten sind inzwischen zur Unterstützung angereist.

Das örtliche Krankenhaus funktioniert wieder, kann aber die große Zahl an Verletzten nicht versorgen. Notfallstationen wurden eingerichtet, doch es fehlt an Helfern und medizinischem Personal. Per Hubschrauber sind einige Schwerverletzte inzwischen in Krankenhäuser anderer Städte ausgeflogen worden.

Dabei bleibt die Region gefährdet, denn auch für die kommenden Tage sind starke Regenfälle angekündigt.