Der türkische Präsident Erdogan warnt vor einem Ende der Partnerschaft mit den USA. Wenn Washington die Souveränität seines Landes nicht respektiere, werde man sich nach neuen Verbündeten umsehen.

Der Ton zwischen den USA und der Türkei wird zusehends rauher: Nach Sanktionen und Sonderzöllen aus Washington stellt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die grundsätzliche Partnerschaft mit Washington in Frage: Die US-Regierung müsse "endlich damit beginnen, die Souveränität der Türkei zu respektieren", schrieb Erdogan in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Ansonsten "könnte unsere Partnerschaft in Gefahr sein". Sein Land sei dann gezwungen, sich nach "neuen Freunden und Verbündeten" umzusehen.

In dem Zeitungsbeitrag warf Erdogan der Regierung von US-Präsident Donald Trump außerdem erneut vor, den türkischen Prediger Fethullah Gülen nicht auszuliefern. Erdogan macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Erdogan orientiert sich schon seit längerem nach Moskau, obwohl die Türkei ebenso wie die USA NATO-Mitglied ist. Die türkische Luftwaffenbasis in Incirlik wird auch von US-Streitkräften genutzt.

Die Türkei durchlebt derzeit eine schwere Währungskrise. Am Freitag war die türkische Lira auf ein Rekordtief gefallen - ein Dollar kostete zeitweilig 6,87 Lira. Erdogan rief seine Landsleute auf, ausländisches Geld in die Landeswährung umzutauschen und sprach von einem Wirtschaftskrieg gegen die Türkei.

US-Präsident Trump hatte ebenfalls gestern die Sonderzölle auf Stahl und Aluminium verdoppelt. Die USA fordern die Freilassung des in der Türkei festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson und weiterer amerikanischer Staatsbürger.

Erdogan warnt Washington

Karin Senz, ARD Istanbul

11.08.2018 07:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 11. August 2018 um 07:48 Uhr.