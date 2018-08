Vor kurzem haben die USA Sanktionen gegen türkische Minister ergriffen, nun folgt der Gegenschlag der Türkei: Erdogan ordnete das Einfrieren möglicher Vermögen zweier US-Minister in der Türkei an.

Nach den US-Sanktionen gegen türkische Minister ergreift die Türkei entsprechende Gegenmaßnahmen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Einfrieren möglicher Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres in der Türkei angeordnet, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab.

"Wir haben bis gestern Abend Geduld gezeigt. Heute habe ich meine Freunde angewiesen, das mögliche Vermögen der US-Minister einzufrieren", sagte er. "Denjenigen, die denken, dass sie die Türkei zwingen können, einen Schritt zurückzugehen, indem sie Zuflucht suchen in einer drohenden Sprache und absurden Sanktionen, werden wir zeigen, dass sie nicht die türkische Nation kennen."

Streit um Inhaftierung eines US-Pastors

Hintergrund des Streits zwischen den beiden NATO-Partnern ist die Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei, dessen Freilassung Washington verlangt. Der Pastor steht in der Türkei zurzeit unter Hausarrest. Ihm wird dort wegen Spionage- und Terrorvorwürfen der Prozess gemacht. Der Prozess ist zurzeit unterbrochen. Er soll Mitte Oktober weiter gehen.

Die US-Regierung ist der Ansicht, der Pastor habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Um die türkische Regierung unter Druck zu setzen, wurden deshalb in dieser Woche Sanktionen gegen Justizminister Abdulhamit Gül und Innenminister Süleyman Soylu angekündigt.

