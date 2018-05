Angesichts des dramatischen Wertverfalls der Lira hat der türkische Präsident Erdogan seine Landsleute aufgerufen, ihre Dollar- und Euro-Ersparnisse in die heimische Währung umzutauschen.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Istanbul

Ohne Krawatte, im karierten Hemd und mit relativ legerem grünen Sakko präsentierte sich der türkische Präsident am Abend als Wahlkämpfer im osttürkischen Erzurum. Im fast schon familiären Ton appellierte er an seine Landsleute, angesichts des dramatischen Sinkflugs der türkischen Lira, in diese Währung zu investieren.

"Meine Brüder", sagte er. "Könnten diejenigen von Euch, die Euro und Dollar unter ihren Kopfkissen haben, dieses Geld bitte in Lira investieren?“

In nur einem Monat hat die Lira 16 Prozent ihres Wertes verloren. Für viele Türken hat sich das Leben dadurch in Windeseile spürbar verteuert. Erdogan weiß, dass das ein wichtiges Thema im laufenden kurzen Wahlkampf geworden ist - ungenehm für ihn persönlich, hatte er doch die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen auf den 24. Juni vorgezogen.

Die türkische Regierung sieht hinter dem Verfall der Lira keine ökonomischen Gründe, sondern eine Verschwörung heimischer und ausländischer Finanzkräfte, die die türkische Wirtschaft destabilisieren wollen und die Abwahl Erdogans befürworten.

Erdogan verspricht, Geldpolitik zu kontrollieren

Den Lira-Verfall kann er weder der Opposition noch einigen persönlichen Gegnern in die Schuhe schieben. Deshalb versucht es Erdogan nun mit seinem flammenden Appell zu richten. "Wir sind uns des Spiels bewusst, das mit uns gespielt werden soll", sagte er. "Und wir bekämpfen es mit den Werkzeugen, die wir in der Hand haben. Als Einwohner und Staatsangehörige der Türkei müssen Sie zuerst Ihre eigene Währung schützen. Deshalb bitte ich Sie, als meine Landsleute, glauben sie den Gerüchten nicht und schützen sie ihre eigene Währung."

Für den Fall seiner Wiederwahl verspricht der türkische Präsident schon seit längerem immer wieder, die Geldpolitik in der Türkei stärker kontrollieren zu wollen. Ob er damit bei türkischen Wählern punkten kann, ist ungewiss. Bei nicht wenigen türkischen Geldmarkt-Experten hat er mit dieser Ankündigung eher die Sorgen verstärkt, die türkische Finanzpolitik könnte unberechenbarer werden.