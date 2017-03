Nächste Umdrehung im Streit zwischen der Türkei und den Niederlanden: Der türkische Präsident Erdogan kündigte wegen der verhinderten Auftritte zweier seiner Minister eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an.

Die beiden in den Niederlanden abgewiesenen türkischen Minister werden vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ziehen. Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya würden Klage einreichen, weil die niederländischen Behörden sie an Wahlkundgebungen für die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei gehindert hatten, kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan im Fernsehsender Haber an.

Allerdings glaube er nicht, dass das Gericht in ihrem Sinne urteilen werde. Zugleich erneuerte Erdogan seine Vergleiche zwischen den Niederlanden und Nationalsozialisten.

Zudem warf der Staatschef der deutsche Kanzlerin erneut "Unterstützung von Terroristen" vor. "Frau Merkel, warum verstecken Sie Terroristen in Ihrem Land? (...) Warum tun Sie nichts?", sagte er in dem Fernsehinterview. Erdogan warf den deutschen Behörden vor, auf Informationen der Türkei zu Terrorverdächtigen nicht zu reagieren. Der Präsident rief außerdem die im Ausland lebenden Türken auf, keine anti-türkisch eingestellten Parteien bei Wahlen zu unterstützen.

EU-Flüchtlingspakt überdenken?

Damit reagiert der türkische Präsident aufs Neue auf die verhinderten Auftritte türkischer Minister in Deutschland und den Niederlanden. Vor allem der Streit mit den Niederlanden hatte sich seit dem Wochenende zugespitzt: Die Regierung in Ankara bestellte zum dritten Mal in drei Tagen den niederländischen Spitzendiplomaten ein und reichte zwei Protestnoten ein. Ankara fordere eine förmliche Entschuldigung der niederländischen Regierung und behalte sich "das Recht auf Entschädigung", hieß es aus Regierungskreisen.

Der türkische EU-Minister ging unterdessen davon aus, dass sein Land Sanktionen gegen die Niederlande verhängen wird. Ömer Celik regte an, den Teil des EU-Flüchtlingsabkommens zu überdenken, der sich mit dem Landweg beschäftigt, meldete die Agentur Anadolu.

Reaktion aus Den Haag

Die Regierung in Den Haag hatte zuvor die offiziellen Hinweise für Türkeireisende verschärft. Ausdrücklich verweist das Außenministerium auf seiner Website auf die diplomatischen Spannungen mit dem Land seit dem Wochenende. Das Ministerium rät Niederländern in der Türkei zur "Vorsicht". Sie sollten im gesamten Land Menschenansammlungen sowie belebte Plätze meiden, hieß es. Von Reisen in die Türkei wird aber nicht generell abgeraten.

Auch Deutschland verschärft Reisehinweise

Mit Blick auf das türkische Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems am 16. April verschärfte auch das deutsche Auswärtige Amt seine Reisehinweise für die Türkei. "Im Zuge des Wahlkampfes muss mit erhöhten politischen Spannungen und Protesten gerechnet werden, die sich auch gegen Deutschland richten können", hieß es in einem Zusatz. "Hiervon können im Einzelfall auch deutsche Reisende in der Türkei betroffen sein." Ihnen werde daher empfohlen, "sich von politischen Veranstaltungen und grundsätzlich von größeren Menschenansammlungen fernzuhalten".