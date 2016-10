Ein neues schweres Erdbeben hat Mittelitalien erschüttert. Das Beben hatte eine Stärke von mindestens 6,6. Das Zentrum lag bei Norcia. Gebäude wurden schwer beschädigt, darunter die historische Basilica di St. Benedeto. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar.

Vier Tagen nach den Erdbeben in Mittelitalien ist die Region erneut von einem starken Erdstoß erschüttert worden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben gegen 7.40 Uhr eine Stärke von 6,6. Das Epizentrum lag sechs Kilometer nördlich der Kleinstadt Norcia südöstlich von Perugia.

In den Marken liefen Menschen aus Panik auf die Straßen. Die Telefonleitungen in dem Gebiet sind unterbrochen. Einige Gebäude in Norcia wurden offenbar beschädigt, darunter auch die historische Basilica di St. Benedeto.

Der Cesare Spuri vom Zivilschutz in den Marken erklärte: "Uns wurden Einstürze in Muccia, Tolentino (...) gemeldet, wir versuchen herauszufinden, ob es Menschen unter den Trümmern gibt."

Der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Ussita, Marco Rinaldi, sagte der Nachrichtenagentur Ansa: "Es ist alles eingestürzt." In dem Ort hatten bereits die Beben von vergangenem Mittwoch starke Schäden angerichtet. "Ich sehe eine Rauchsäule, es ist ein Desaster, ein Desaster! Ich habe im Auto geschlafen und die Hölle gesehen."

Das mehrere Sekunden dauernde Beben, das auch in der Hauptstadt Rom zu spüren war, war deutlich stärker als die beiden Erdstöße, die sich vor vier Tagen in Mittelitalien ereignet hatten. In Rom wurden vorübergehend die beiden zentralen Metrolinien A und B gestoppt.

Mehre Verletzte bei Erdbeben vom Mittwoch

Erst am Mittwochabend hatten zwei starke Erdstöße Mittelitalien erschüttert. Ein Mann starb. Es gab mehrere Verletzte, Tausende sind obdachlos. Seither hatte es immer wieder leichte und schwere Nachbeben gegeben.

Bei dem schweren Erdbeben Ende August kamen nach offiziellen Angaben 298 Menschen ums Leben, die meisten in dem Ort Amatrice. Die italienische Regierung schätzte die Erdbebenschäden zuletzt auf rund vier Milliarden Euro. Das Land wird häufig von Erdstößen heimgesucht, die immer wieder verheerende Folgen haben.