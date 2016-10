Etwas mehr als zwei Stunden nach einem ersten Erdbeben haben weitaus stärkere Erdstöße Italien erneut erschüttert. Diesmal wurde eine Stärke von mindestens 5,9 gemessen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurde bisher eine Person verletzt.

Die Angst der Menschen nach dem Erdbeben in Amatrice vor zwei Monaten ist wieder da: Am Abend haben zwei starke Erdbeben Mittelitalien erschüttert. Zuletzt bebte die Erde 68 Kilometer östlich von Perugia mit einer Stärke von mindestens 5,9. Zwei Stunden zuvor gab es Erdstöße der Stärke 5,4, die bis in die Hauptstadt Rom zu spüren waren, teilte das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie mit. Das Epizentrum lag demnach nahe der Provinzhauptstadt Macerata in der Region Marken. Jahrhundertealte Gebäude wurden erschüttert.

Bisher ein Verletzter - Schäden an vielen Gebäuden

Die Lage ist noch unübersichtlich. Entgegen ersten Angaben sei bislang doch nur ein Verletzter registriert worden, sagte der Chef des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio, bei einer Pressekonferenz in Rieti. In den betroffenen Gebieten sei der Strom ausgefallen. Die Hilfe laufe aber an.

Das ARD-Studio Rom berichtet, dass es offenbar an vielen Gebäuden Schäden gegeben hat - einige Gebäude sind offenbar auch zerstört. Italienische Medien zeigen Bilder von eingestürzten Kirchen. Die Einsatzkräfte versuchen, sich ein Bild von der Situation zu machen.

Erst Ende August war die Region von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Nach offiziellen Angaben kamen damals 298 Menschen ums Leben, die meisten in dem Ort Amatrice. Rund 4000 Italiener verloren ihr Zuhause. Die italienische Regierung schätzte die Erdbebenschäden zuletzt auf rund vier Milliarden Euro. Das Land wird häufig von Erdstößen heimgesucht, die immer wieder verheerende Folgen haben.

Mit Informationen von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 26. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.