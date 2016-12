In Spanien ist die traditionelle Weihnachtslotterie zu Ende gegangen. Bei der Ziehung im Opernhaus von Madrid wurden über zwei Milliarden Euro ausgeschüttet. Im nur wenige Kilometer entfernt liegenden Arbeiterviertel Acacias kennt die Freude keine Grenzen.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Um 11.57 Uhr ist es soweit: Der Hauptgewinn, der "Gordo", ist gezogen. Maria José und Augustín stockt der Atem. Die beiden betreiben eine Lottoannahmestelle in Acacias, einem Arbeiterviertel in Madrid. Die Nummer 66513 ist in ihrem Kiosk über den Tisch gegangen. "Das ist ein tolles Gefühl, so viele Menschen glücklich zu machen. So viele Familien, so viele Häuser! Viele hier können das Geld gut gebrauchen. Wir sind sehr glücklich", sagt Augustín.

Die Kioskbesitzer haben viel Grund, glücklich zu sein. Zum einen haben sie sich selbst auch ein Los zur Seite gelegt - die Haushaltskasse ist jetzt um 320.000 Euro reicher. Zum anderen werden sie ihren Kiosk künftig mit einem Schild schmücken können, auf dem steht, dass hier der "Gordo" gezogen wurde. Das wird für einen Kundenandrang sorgen. Schon heute gibt es vor ihrem Laden kaum noch einen freien Meter. Fernsehteams sind ebenso gekommen wie Gewinner, die mit Sekt anstoßen.

"El Gordo": Weihnachtslotterie in Spanien

tagesschau 17:00 Uhr, 22.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-243193~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bestätigung kam übers Handy

Auch Vicente ist hierher geeilt. "Ich bin überwältigt. Mein Chef wird mich umbringen, weil ich eigentlich hätte arbeiten müssen, aber ich habe jetzt mal eine Pause eingelegt", sagte Vincente, der bei einem Gasversorgungs-Unternehmen angestellt ist. "Ich wohne zur Miete, lebe getrennt und habe ein Kind, das eine Behinderung hat. Für uns wird das Leben jetzt einfacher. Ich will mir jetzt kein neues Haus kaufen. Ich will nur, dass es meiner Familie in Zukunft an nichts fehlt."

Vicente kann sein Glück noch nicht fassen. Auch Elena muss sich immer wieder die Tränen aus den Augen wischen, auch sie besitzt eines der Zehntellose. "Ich habe gerade mit meinem Mann telefoniert, als die Kinder die Nummer sangen", erzählt Elena. "Ich habe gesagt: 'Ich glaube, ich habe die Nummer!' Ich habe nachgeschaut - und dann kam die Bestätigung übers Handy."

Elena braucht das Geld dringend. Bis vor zwei Jahren betrieb sie eine Konditorei, die sie schließen musste. Seitdem ist sie arbeitslos. "Ich will jetzt meine Hypothek abbezahlen und einfach nur leben. Wir haben schlimme Zeiten durchgemacht. Wir haben uns das verdient."

"Das fühlt sich ganz komisch an"

400.000 Euro sind beim "Gordo" normalerweise das höchste der Gefühle. So viel ist ein sogenanntes "Decimo" wert, ein Zehntellos. Davon müssen die Gewinner noch einmal 20 Prozent Steuern berappen - bleiben 320.000 Euro. Kaum jemand kauft sich ein ganzes Los, denn das kostet immerhin 200 Euro. Ein "Decimo" nur 20 Euro.

Matias hat alles auf eine Karte gesetzt und gleich drei "Decimos" mit der Siegernummer gekauft. 42 Jahre lang hat er in einem Fischrestaurant als Keller gearbeitet. Seit heute ist er um 960.000 Euro reicher. "Das fühlt sich ganz komisch an. Ich habe das wahrscheinlich erst in ein paar Stunden verdaut", sagt Matias. "Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Geld machen werde. Ich gehe jetzt erst einmal nach Hause, hole meine Frau und meine Tochter ab und dann besuchen wir meine andere Tochter. Und dann sehen wir weiter."

El Gordo - Der Gewinn geht nach Madrid

Marc Dugge, ARD Madrid

22.12.2016 16:40 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. Dezember 2016 um 17:00 Uhr.