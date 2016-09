US-Ärzten ist es erstmals gelungen, ein Kind mit der DNA dreier Menschen zu erzeugen. Das Verfahren soll die Weitergabe von Erbkrankheiten verhindern. Der Junge kam in Mexiko zur Welt, weil diese Form der künstliche Befruchtung in den USA verboten ist.

In Mexiko ist das erste Baby von drei Eltern geboren worden. US-Wissenschaftler wendeten erfolgreich eine Befruchtungstechnik an, bei der das Genmaterial von einem Mann und zwei Frauen verwendet wurde. Das Wissenschaftsmagazins "New Scientist" hatte exklusiv über die medizinische Sensation berichtet.

Die jordanischen Eltern des Kindes wurden von US-Ärzten in Mexiko behandelt, da dort das Verfahren, anders als in den USA, erlaubt ist. Die Mutter trägt Gene für das sogenannte Leigh-Syndrom in sich, eine Störung, die dazu führt, dass Kinder mit schweren Schäden am Nervensystem zur Welt kommen und eine geringe Lebenserwartung haben. Vor dieser Geburt hatte die Frau schon zwei Kinder wegen der seltenen Krankheit verloren.

Baby ohne Erbkrankheit der Mutter

Da die Mutter die Gene für das Leigh-Syndrom in ihren Mitochondrien - das sind eigenständige Organe innerhalb der Körperzellen - trug, wurde aus der Eizelle der Mutter der gesunde Zellkern entnommen und in eine entkernte Eizelle einer Spenderin eingesetzt. Erst dann wurde das aus der Zell-DNA der Mutter und der Mitochondrien-DNA der Spenderin zusammengesetzte Ei mit dem Sperma des Vaters befruchtet.

Das Baby ist nach Angaben des Arztes bislang gesund - weniger als ein Prozent der Mitochondrien wiesen demnach die Gen-Mutation auf. Ihre genaue Methode wollen Zhang und sein Team erst auf der Konferenz der American Society for Reproductive Medicine im Oktober in Salt Lake City vorstellen.