Seit Donnerstag sitzt die "Diciotti" mit 177 Migranten vor Lampedusa fest - nun darf das Schiff der italienischen Küstenwache Sizilien anlaufen. Von Bord gehen dürfen die Flüchtlinge dort allerdings noch nicht.

Nach tagelangem Streit zwischen Italien und Malta darf die vor der italienischen Insel Lampedusa festliegende "Diciotti" auf Sizilien anlegen. Das Schiff der italienischen Küstenwache, das 177 Migranten an Bord hat, werde den Hafen der Stadt Catania anlaufen, erklärte Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli auf Twitter. Nach der Rettung der Migranten durch Italien müsse nun aber die EU "ihre Pflicht erfüllen", forderte er.

Italienische Medien berichten allerdings, Italiens Innenminister Matteo Salvini wolle den Flüchtlingen gar nicht erst erlauben, von Bord zu gehen. Offenbar ist innerhalb der Regierung ein Streit über den Umgang mit dem Schiff entbrannt. Obwohl Toninelli der "Diciotti" die Genehmigung erteilte, Catania anzulaufen, verbot Salvini den Geretteten, dort an Land zu gehen. Er werde das erst zulassen, wenn gesichert sei, dass die Migranten von anderen Ländern aufgenommen würden, betonte das Innenministerium.

Rückführung nach Libyen angedroht

Zuvor hatte Salvini gedroht, die Migranten nach Libyen zurückzuschicken, wenn andere EU-Länder keine "konkrete" Hilfen anbieten. Nichtregierungsorganisationen verweisen immer wieder auf Gewalt und andere Menschenrechtsverletzungen in den libyschen Flüchtlingsunterkünften. Sie lehnen daher eine Rückführung von Migranten in das nordafrikanische Land ab.

Im Lauf des Tages hatte sich auch die Europäische Union in die Diskussion um das Schiff eingeschaltet. Man versuche, Länder zu finden, die bereit seien, in dem Fall zu helfen, hatte die EU-Kommission mitgeteilt. Sprecherin Tove Ernst schränkte jedoch ein, dass die Kommission keine Befugnis habe, Such- und Rettungseinsätze zu handhaben oder zu sagen, wo die Zuwanderer an Land gehen sollten.

Immer wieder Streit zwischen Italien und Malta

Die "Diciotti" lag seit Donnerstag vor Lampedusa. Seither streiten sich Italien und Malta darüber, wer für die Migranten an Bord zuständig ist. Salvini argumentierte, die Bootsflüchtlinge seien in Gewässern gerettet worden, für die eigentlich Malta zuständig sei. Die maltesischen Behörden erklärten dazu, die Flüchtlinge hätten jede Hilfe verweigert und weiter Kurs auf Lampedusa genommen. Der maltesische Innenminister Michael Farrugia beschuldigte Italien, die Menschen in maltesischen Gewässern gerettet zu haben, "nur um sie daran zu hindern, in italienische Gewässer einzufahren".

Zwischen Italien und Malta gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Streit um die Aufnahme von Bootsflüchtlingen. Die seit Juni amtierende Regierung in Rom hat die italienischen Häfen für Bootsflüchtlinge gesperrt. Vergangene Woche hatte Malta das Flüchtlingsrettungsschiff "Aquarius" erst nach tagelanger Irrfahrt einlaufen lassen, nachdem mehrere EU-Staaten die Aufnahme der 141 Flüchtlinge an Bord zugesagt hatten.