Deutschland übernimmt in den kommenden beiden Jahren einen der nicht-ständigen Sitze im UN-Sicherheitsrat. Dies beschloss die UN-Vollversammlung mit breiter Mehrheit. Außenminister Maas dankte für das Vertrauen.

Der UN-Sicherheitsrat gilt als das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen in New York. Hier werden Resolutionen verabschiedet, die völkerrechtlich bindend für die Staatengemeinschaft sind. Vom kommenden Jahr an ist auch Deutschland wieder Teil des Sicherheitsrates. Die UN-Vollversammlung wählte die Bundesrepublik wie erwartet auf einen der nicht-ständigen Plätze. 184 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten dafür, nötig gewesen wären 126 Ja-Stimmen.

Auch er stimmte ab: Außenminister Maas in der Vollversammlung.

Bundesaußenminister Heiko Maas war bereits gestern nach New York gereist, um der deutschen Kandidatur Nachdruck zu verleihen. Nach dem positiven Votum bedankte er sich für das Vertrauen und erklärte, Deutschland habe jetzt "eine große Aufgabe und Verantwortung, der wir uns stellen".

Fünf Länder scheiden aus

Seit dem Verzicht Israels auf eine Bewerbung galt es als gesichert, dass Deutschland für die kommenden beiden Jahre im mächtigsten UN-Gremium einen Sitz erhält. Ebenfalls neu gewählt wurden Belgien, Südafrika, die Dominikanische Republik und Indonesien, das sich mit seiner Bewerbung gegen die Malediven durchsetzte. Bolivien, Äthiopien, Kasachstan, die Niederlande und Schweden werden Ende 2018 den Rat verlassen.

Neben den fünf ständigen Sicherheitsratsmitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre als nicht-ständige Mitglieder in das Gremium gewählt. Die ständigen Mitglieder haben ein Vetorecht. Deutschland gehört dem Gremium jetzt zum sechsten Mal an.

