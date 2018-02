Mit den "Temptations" feierte Dennis Edwards Hits wie "Papa Was A Rollin' Stone". Zwei Tage vor seinem 75. Geburtstag ist er in Chicago gestorben.

US-Soulsänger Dennis Edwards, der mit den "Temptations" Hits wie "Papa Was A Rollin' Stone" und "Cloud Nine" sang, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Der aus Detroit stammende Musiker sei heute in Chicago gestorben, bestätigte seine Familie dem TV-Sender CBS. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

Edwards wäre am Samstag 75 Jahre alt geworden. Edwards wurde in Birmingham, Alabama, geboren, wuchs nach dem Umzug der Familie aber in Detroit auf. Sein Vater war ein Pfarrer und ehemaliger Klavierspieler.

Im Chor der väterlichen Kirche

Dennis Edwards mit den "Temptations" bei einem Auftritt in Offenbach im Jahr 1975.

In Detroit wie auch in Alabama sang Edwards im Chor der väterlichen Kirche. Zu den "Temptations" und deren Label Motown kam er, als die Gruppe sich 1968 von ihrem Leadsänger David Ruffin trennte. Der Hit "My Girl", der wohl berühmteste Titel der "Temptations", war da bereits entstanden.

Edwards brachte nach Ruffins glattem Gesang einen etwas härteren, gröberen Leadgesang mit, der sich unter anderem durch "Cloud Nine", "I Can't Get Next to You", "Masterpiece" und den bis heute beliebten Hit "Papa Was A Rollin' Stone" zog.

Erste Motown-Band mit Grammy-Award

Mit dem Grammy für "Cloud Nine" im Jahr 1968 wurden die "Temptations" die erste Motown-Band, die die begehrte Auszeichnung überhaupt gewann. Trotz dieser Erfolge machte Edwards mit den "Temptations" auch wechselhafte Jahre durch.

Den Umzug zum Label Atlantic machte Edwards nicht mit und ging 1977 stattdessen eigene Wege, kehrte bald darauf aber wieder zurück. In dieser Zeit der Wiedervereinigung wurde auch der Hit "Standing on the Top" geboren.

Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame

Edwards verließ die Gruppe aber erneut und veröffentlichte 1984 sein erstes von insgesamt drei Solo-Alben, "Don't Look Any Further". Die gleichnamige Single mit Siedah Garrett wurde zu einem der großen Duette der 80er-Jahre.

1989 wurden die "Temptations" in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. In einzelnen Comebacks und mit Teilen der Band trat Edwards bis zuletzt auf.

Für kommenden Dienstag - Valentinstag - war etwa in Baltimore, Maryland, ein Konzert mit seiner Splittergruppe Dennis Edwards' "Temptations" Review angekündigt.