Tausende Menschen sind am 60. Jahrestag der Römischen Verträge für die europäische Idee auf die Straße gegangen. Neben Demonstrationen in Rom und London beteiligten sich auch in Berlin etwa 6000 Menschen am "March for Europe".

Tausende Menschen haben während des EU-Sondergipfels für die Europäische Union demonstriert. Allein in Rom gab es zwei Märsche von EU-Unterstützern. Dabei forderten viele einen Neustart der EU. "Europa kann nicht so weiter machen wie bisher. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Europa sich fundamental verändern muss", sagte die deutsche Demonstrantin Marie Naas in der italienischen Hauptstadt.

Demonstranten trugen die Flaggen der EU. Migranten trugen Transparente mit der Aufschrift "Europa für alle".

Anlässlich des 60. Jahrestages der Römischen Verträge demonstrierten Tausende Menschen für Europa. Mit dem Vertrag von Rom war 1957 der Grundstein für die Europäische Union gelegt worden.

Rom im Ausnahmezustand

Für den Nachmittag ist in Rom außerdem eine Gegendemonstration angekündigt. Aus Angst vor Ausschreitungen wurden viele Geschäfte geschlossen oder verbarrikadiert. Die Polizei beschlagnahmte im Vorfeld unter anderem Gasmasken, Messer, Eisenstangen und Stacheldraht.

5000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz und kontrollieren das Stadtzentrum um das Kapitol, wo die Staats- und Regierungschefs aus 27 EU-Ländern das 60. Jubiläum der Römischen Verträge feierten.

Befürchtet wird, dass gewaltbereite Demonstranten Gegenproteste unterwandern könnten. Bisher gab es jedoch laut Polizeiangaben keine Festnahmen.

Demos in London: Für Europa, gegen Brexit

Großbritannien will raus aus der EU. Doch das gilt nicht für alle Briten. Auch in London gingen nach Medienangaben etwa 25.000 Menschen unter dem Motto "Unite for Europe" ("Vereint euch für Europa") auf die Straße. Der Demonstrationszug führte vom Hyde-Park zum britischen Parlament.

"Wir wollen Mitglied im Europäischen Binnenmarkt bleiben. Wir wollen die Vorteile der EU-Mitgliedschaft behalten. Wir wollen garantieren, dass EU-Bürger, die bereits hier sind, ein Bleiberecht bekommen", heißt es auf der Facebookseite der britischen Veranstalter.

Wenige Tage vor der angekündigten EU-Austrittserklärung Großbritanniens demonstrierten Tausende in London gegen den Brexit.

6000 Demonstranten in Berlin

Neben Protesten in weiteren europäischen Ländern demonstrierten auch in Berlin rund 6000 Menschen für eine gemeinsame europäische Zukunft. Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor wurde symbolisch eine "Mauer der Intoleranz und des Fremdenhasses" eingerissen. Veranstalter war die proeuropäische Bewegung "March for Europe".

Bei den Protesten in Berlin durchbrechen Demonstranten symbolisch eine Mauer aus Kartons.

Neben einem Konzert und weiteren Aktionen gab es im Berliner Stadtzentrum einen Flashmob. Die Kundgebungen richten sich gegen nationalistische Abschottung und ein drohendes Scheitern des europäischen Projekts.

Laut Angaben der Veranstalter wollte man den zum Jubiläum in Rom versammelten Staats- und Regierungschefs die Botschaft mit auf den Weg geben: "Das Europäische Projekt soll und muss weitergehen, denn nur gemeinsam können wir die aktuellen Herausforderungen meistern." Mit dem Vertrag von Rom war 1957 der Grundstein für die Europäische Union gelegt worden.