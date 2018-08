Eine kleine Gruppe Rechtsextremer versammelt sich am Jahrestag der Ausschreitungen von Charlottesville vor dem Weißen Haus. Tausende Gegendemonstranten stellen sich ihnen in den Weg. Am Rand kommt es zu Konflikten.

Die angekündigte Demonstration weißer Nationalisten vor dem Weißen Haus in Washington am Jahrestag der tödlichen Proteste von Charlottesville ist deutlich kleiner ausgefallen als erwartet. Nur rund 30 Mitglieder der extremen Rechten nahmen an der Veranstaltung teil. Gleichzeitig protestierten tausende Gegendemonstranten gegen die Versammlung. Ein Großaufgebot der Polizei trennten die Gruppen voneinander.

Die Veranstalter der rechtsextremen Demonstration hatten mit deutlich mehr Teilnehmern gerechnet. Den Behörden waren rund 400 Demonstranten angekündigt worden. Trotz des deutlich geringeren Zuspruchs hielten die weißen Nationalisten ihre Kundgebung ab. Geschützt von mehreren hundert Polizisten marschierten sie zunächst von einer U-Bahn-Station hinüber zum Weißen Haus. Dort hielten sie einige kurze Reden. Dann fuhren sie davon, wiederum eskortiert von der Polizei und unter dem Hohn der Gegendemonstranten.

Ein Jahr nach Charlottesville

tagesthemen 23:35 Uhr, 12.08.2018, Claudia Buckenmaier, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-436191~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Konflikt nach Ende des rechten Aufmarschs

Nach Abfahrt der Rechtsextremen kam es in Washington zum Konflikt zwischen Polizisten und gewaltbereiten Gegendemonstranten. Die Polizei stellte sich einem Marsch von rund 150 bis 200 Antifa-Mitgliedern in den Weg und drängte sie zurück.

Jason Kessler, Organisator der "Unite the Right"-Demonstration.

Bereits Stunden vor Beginn der rechtsextremen Demonstration hatten sich hunderte Menschen im Zentrum der US-Hauptstadt versammelt. Teilnehmer hielten Schilder mit Aufschriften wie "Deportiert Nazis", "Weiße Vorherrschaft ist Terrorismus" oder "Keine Nazis - kein KKK - keine faschistischen USA" hoch. Das Kürzel KKK steht für den rassistischen Ku Klux Klan.

Kritik an Trump

"Ich bin hier, um gegen weiße Vorherrschaft zu protestieren", sagte eine Teilnehmerin der Kundgebung. Sie wirft US-Präsident Donald Trump vor, Rassismus in die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Das Staatsoberhaupt selbst hielt sich nicht in Washington auf. Trump macht derzeit Urlaub in einem seiner Golf-Clubs.

Der Präsident war nach den Zusammenstößen in Charlottesville vor einem Jahr dafür kritisiert worden, nicht eindeutig die rechtsextreme Gewalt verurteilt zu haben. "Ich denke, dass die Schuld auf beiden Seiten liegt", hatte er damals gesagt. Es habe auf beiden Seiten auch "sehr gute Menschen" gegeben. Trump hatte damit Empörung ausgelöst.

Mehrere Gegendemonstrationen

Vor der diesjährigen Demonstration verurteilte Trump "alle Formen von Rassismus und Gewalttaten". Deutlicher wurde Trumps Tochter. Ivanka Trump bezog Stellung gegen Rechtsextremismus auf Twitter. "In unserem großartigen Land gibt es keinen Platz für weiße Vorherrschaft, Rassismus und Neonazismus", schrieb sie.

Bei der Demonstration "Vereint die Rechte" war es am 12. August 2017 zu schweren Ausschreitungen gekommen. Ein Rechtsextremist hatte ein Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten gesteuert. Die 32-jährige Heather Heyer starb, zahlreiche Menschen wurden verletzt.

Wie schon die Kundgebung im Vorjahr in Charlottesville wurde auch der Protest in Washington von Jason Kessler angemeldet. Er ist ein rechtsextremer Nationalist, der davon überzeugt ist, dass Weiße in den USA benachteiligt werden. Der Radiosender NPR befragte ihn nach seinem Weltbild. Kessler sagte, Weiße seien die einzige Gruppe, die sich nicht organisieren dürfe. Schwarze organisierten sich in "Black lives matter", Juden hätten die ADL, Muslime hätten Cair. Kessler sagte, ihm gehe es darum, friedlich seine Meinung zu sagen. Laut Medienberichten gehören zu den Rednern bekannte Neonazis und Rassisten, zum Beispiel David Duke vom Ku Klux Klan.

Proteste in Washington: Hunderte demonstrierten gegen Rassismus

Ausnahmezustand in Charlottesville

In Charlottesville sind die Folgen der gewalttätigen Ausschreitungen nicht vergessen. Don Gathers, Diakon und Aktivist von "Black Lives Matter", sagt: "Leute sind noch immer beklommen, wenn sie die vierte Straße entlang laufen." Einfach nur die Straße überqueren, bringe Leute an den Rand eines Traumas. "Weil sie nicht wissen, was sie erwarten können."

Mit Informationen von Jan Bösche, ARD-Studio Washington