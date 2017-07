Zwei Anschläge wurden verhindert - doch ein dritter Attentäter konnte die Bombe in seinem Auto zünden: In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es erneut viele Tote und Verletzte bei einem Selbstmordanschlag gegeben.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Bei dem Autobombenanschlag im Osten der Stadt habe es zwölf Tote und mehrere Verletzte gegeben, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite allerdings kaum überprüft werden.

Zwei weitere Anschläge wurden demnach von Sicherheitskräften vereitelt. Die Sicherheitskräfte hatten laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana, die sich auf die Polizei beruft, drei mit Sprengstoff beladene Autos abgefangen. Zwei der Autos konnten gestoppt und gezielt gesprengt werden können.

Wie das Staatsfernsehen weiter berichtete, konnte der dritte Attentäter jedoch bis nach Damaskus vordringen und sprengte sich in einem östlichen Stadtviertel in die Luft, als er dort von seinen Verfolgern umzingelt wurde. Ein Anwohner sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der Gegend seien gegen 6.00 Uhr morgens Schüsse zu hören gewesen, gefolgt von einer Explosion. Durch die Wucht der Detonation seien in umliegenden Gebäuden Fensterscheiben zu Bruch gegangen.

Seltene Anschläge in Damaskus

Anschläge in der gut gesicherten syrischen Hauptstadt sind vergleichsweise selten. Trotzdem ereigneten sich in der Vergangenheit vereinzelt schwere Anschläge in Damaskus. So starben Mitte März mindestens 39 Menschen bei einem Doppelanschlag, der auch den Justizpalast der Stadt traf.

Wenige Tage zuvor waren bei einem der schwersten Anschläge auf Schiiten in der Stadt mindestens 74 Menschen getötet worden. Teilweise wurden die Taten von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), teils von der Al-Kaida-nahen Gruppe Fatah al-Scham für sich reklamiert.

