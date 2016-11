Der "Writers-in-Prison-Day" macht auf inhaftierte Autoren aufmerksam, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen. In diesem Jahr im Fokus: die Türkei. In vielen deutschen Zeitungen erschien ein Gastbeitrag der "Cumhuriyet". Viele ihrer Redakteure wurden festgenommen.

Aus Solidarität mit der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" haben viele deutsche Zeitungen einen Text der türkischen Kollegen veröffentlicht. Sie wollen damit ein Zeichen gegen die Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit setzen.

"Wir beobachten seit Monaten, wie sehr die Pressefreiheit in der Türkei unter Druck gerät und dass Kolleginnen und Kollegen festgenommen werden", sagte Bascha Mika, Chefredakteurin der "Frankfurter Rundschau", auf deren Initiative die Solidaritätsaktion zurückgeht. "Wir leben in Deutschland in relativer Sicherheit, das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen dürfen."

"Keine Opposition sondern Nachrichten"

In ihrem Text beschreiben die türkischen Journalisten ihre Erfahrungen mit der Arbeit unter erschwerten Bedingungen, nachdem mehrere Redakteure festgenommen worden waren: "Wir Mitarbeiter versuchen, ruhig und gelassen zu bleiben. Es gilt eine Zeitung herauszubringen. Wir haben keine Alternative, als unserem Beruf nachzugehen."

Die Festnahmen seien nicht überraschend gekommen. "Wie alle Oppositionellen wollte man die 'Cumhuriyet' zum Schweigen bringen. Dabei machte die 'Cumhuriyet' keine Opposition, sondern nur Nachrichten." Aber das politische Klima sei während des Ausnahmezustands rauer geworden.

Aktion am "Writers-in-Prison-Day"

Der Gastbeitrag wird am so genannten "Writers-in-Prison-Day" veröffentlicht. Jedes Jahr am 15. November macht die Schriftstellervereinigung PEN damit auf die Schicksale eingesperrter oder verfolgter Autoren aufmerksam, die sich für Meinungsfreiheit stark machen.

Die "Cumhuriyet" gilt als eine der letzten, großen Zeitungen der Türkei, die noch regierungskritisch berichtet. Mehrere führende Mitarbeiter sitzen in Haft. Der Vorsitzende der Stiftung der Zeitung, Akin Atalay, war erst am Freitag festgenommen worden. Vor gut einer Woche hatte ein Gericht bereits Untersuchungshaft gegen "Cumhuriyet"-Chefredakteur Murat Sabuncu und acht weitere Mitarbeiter der Zeitung verhängt. Die türkische Regierung wirft ihnen vor, Terroristen zu unterstützen.

Seit dem gescheiterten Putsch Mitte Juli wurden in der Türkei mehr als 110.000 Richter, Lehrer, Polizisten und Beamte suspendiert oder entlassen und 36.000 Menschen festgenommen. Mehr als 130 Medien wurden geschlossen.