Besonnen und zielstrebig - so wird Merkel in China gesehen, sagt der Autor Zhao, der eine Biografie über die Kanzlerin schreibt. Bei ihrem Besuch in Peking droht dennoch Ärger - besonders in Handelsfragen.

Von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

Es gab Wochen, da hat Zhao Yuan nur an Angela Merkel gedacht. Vorm Einschlafen, nach dem Aufwachen, den ganzen Tag am Schreibtisch. Zhao ist Autor einer Biographie über die deutsche Bundeskanzlerin. Sein schmuckloses Büro liegt im Norden Pekings. Ein Schreibtisch, ein Bücherschrank, an der Wand eine Pferdezeichnung. Die Biographien über Merkel stapeln sich auf dem Boden.

"Das Verhältnis zwischen China und Deutschland ist in den vergangenen Jahren besser und besser geworden. Immer mehr Chinesen wissen, wer Merkel ist. Sie wird hoch geschätzt bei uns, ohne dass wir viel über sie wissen. Das hat mich auf die Idee gebracht, eine Biographie über sie zu schreiben. Es gibt zwar welche auf dem chinesischen Markt, aber die sind lückenhaft", so Zhao Yuan.

"Angela Merkel - die Macht in der Ruhe", so heißt die Biographie von Zhao Yuan. Und der Titel benennt das, was die Chinesen an Merkel schätzen: verlässlich, besonnen, dabei zielstrebig und mächtig. Für China der wichtigste Anker in Europa.

Der elfte Besuch

Wenn Merkel morgen in Peking landet, besucht sie die Volksrepublik bereits zum elften Mal. Öfter als jeder andere westliche Regierungschef. "Die Chinesen wissen das zu schätzen", sagt Merkel-Biograph Zhao Yuan. "Ich glaube, dass ihr Besuch dieses Mal den Austausch zwischen China und Deutschland noch weiter vertiefen wird. Besonders im Bereich Wirtschaft. Mit den USA liegt China beim Thema Handel gerade im Streit. Dadurch gewinnt Europa für China an Bedeutung."

Dialog mit China: Gespräch über die deutsch-chinesischen Beziehungen

Das sagen auch Diplomaten in Peking: Je konfrontativer das Verhältnis zwischen China und den USA, desto mehr werben die Chinesen um Europa. Zugleich gibt es aber große Konflikte, auch zwischen Deutschland und China. Wie die aggressive Industriepolitik Chinas, die darauf abzielt, bis 2025 in zehn Sektoren Weltmarktführer zu werden. Dafür kaufen die Chinesen gerne mit Staatsgeld Unternehmen im Ausland auf, mit Vorliebe auch in Deutschland.

Streitpunkt Technologie-Transfer

Ein anderer Streitpunkt: der unfreiwillige Technologie-Transfer, den deutsche Unternehmen in China immer wieder beklagen. Deutschland pocht auf Marktöffnung, China bedient das Thema bislang vor allem in Sonntagsreden. Zuletzt allerdings ein positives Signal: Das chinesische Finanzministerium hat angekündigt, Einfuhrzölle auf Autos zu senken. Die Zölle für importierte Pkw sollen vom 1. Juli an von 25 auf 15 Prozent sinken. Trotzdem: Die Kanzlerin erwarten in Peking schwierige Gespräche.

Gemeinsamkeiten gibt es in der Außenpolitik, sagt Merkel-Biograph Zhao. "Ob Syrien oder das Atomabkommen mit dem Iran. Merkels Position ist im Verhältnis milder als die Haltung anderer westlicher Länder wie USA oder Großbritannien." Ob Klimapolitik, Handelsverträge, Nordkorea oder das Atomabkommen mit dem Iran - während die USA ausscheren, liegen die offiziellen Positionen Chinas und Deutschlands nah beieinander.

Spricht Merkel den Fall Liu Xia an?

Wenig Nähe gibt es aber weiter beim Thema Menschenrechte. Merkel hat in China immer wieder auch konkrete Einzelfälle angesprochen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich dieses Mal für Liu Xia einsetzt, Witwe des verstorbenen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo. Vor allem deutsche und amerikanische Diplomaten in Peking versuchen seit Längerem, ihr die Ausreise zu ermöglichen - bislang ohne Erfolg.

Seit mehr als acht Jahren steht die Dichterin, Fotografin und Malerin Liu Xia in Peking unter strengem Hausarrest. Sippenhaft, weil sie mit dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo verheiratet war. Zum Thema Menschenrechte und Einsatz für chinesische Dissidenten steht in der Biographie über Merkel von Zhao Yuan übrigens nichts.

China-Reise: Besuch beim Merkel-Biographen Zhao Yuan

Axel Dorloff, ARD Peking

