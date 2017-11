Jiang Tianyong ist ein beliebter Gesprächspartner von ausländischen Gästen in China - er traf sich mit Merkel und Gabriel. Der Menschenrechtsanwalt verteidigte Tibeter und Mitglieder der Falun-Gong-Sekte. Nun muss er selber ins Gefängnis.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Zwei Jahre Haft - so lautet das Urteil eines Gerichts in der zentralchinesischen Provinz Hunan. Jiang Tianyong muss wegen "Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt" ins Gefängnis. Der 46-Jährige hat in den vergangenen Jahren staatskritische Aktivisten vor chinesischen Gerichten verteidigt, zum Beispiel Menschenrechtler, Tibeter und Mitglieder der Falun-Gong-Sekte. Beobachter sprachen während des Verfahrens gegen Jiang von einem Scheinprozess. Sein Schuldeingeständnis sei erzwungen worden.

Treffen mit Merkel und Gabriel

Der Bürgerrechtsanwalt ist seit Jahren aktiv und war gefragter Gesprächspartner für ausländische Staatsgäste in China. Noch vergangenes Jahr traf er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel in Peking.

Diplomaten aus Deutschland, den USA, Großbritannien und der Schweiz hatten vergeblich versucht, an dem Prozess teilzunehmen. Das Urteil gegen Jiang überrascht nicht, es passt ins Bild. Chinas Führung geht seit dem Amtsantritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor fünf Jahren noch härter gegen Kritiker vor als schon zuvor. Ziel der Ermittlungen sind immer häufiger Anwälte und Unterstützer von Kritikern. Nach Ansicht von Menschenrechtlern steht das im klaren Widerspruch zu den Zusagen der Pekinger Regierung, man wolle die Rechtsstaatlichkeit im Land stärken.

