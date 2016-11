Castro und die Deutschen Orangen und eine Affäre

Fidel Castro pflegte besondere Beziehungen zu den Deutschen. In die DDR kamen kubanische Apfelsinen und Arbeitskräfte. Und mit einer Kapitänstochter hatte er eine Beziehung, die fast in einem Attentat mündete.

Von Christina Fee Moebus, ARD-Studio Mittelamerika und Karibik

Weißer Sandstrand, kristallklares Meer - und eine Büste von Ernst Thälmann, einem in der DDR verehrten Helden des Antifaschismus. Mehr gibt es auf dem idyllischen kubanischen Eiland in der Schweinebucht nicht zu sehen. Ein Sehnsuchtsort, an den Durchschnitts-DDR-Bürger nie gelangten.

Die "Isla Ernesto Thälmann", sie ist ein symbolisches Geschenk von Fidel Castro an die DDR, überreicht bei seinem ersten Amtsbesuch 1972.

Man verstand sich: Castro und Erich Honecker 1972 in Berlin (Ost).

Handel im Geiste des Internationalismus

Ein Stück Sozialismus in der Karibik als Geste der Freundschaft - der Besuch des Máximo Líder gilt als Start der engeren Beziehungen zwischen Kuba und der DDR. Vor allem wirtschaftlich arbeiten die sozialistischen Länder zusammen. Die Staaten des "Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe" und insbesondere die DDR beliefern Kuba mit ganzen Fabrikanlagen.

Kuba schickt Südfrüchte, Zucker - und junge Kubaner. In der DDR gibt es zu wenig Arbeiter. Etwa 30.000 Kubaner kommen, einer von ihnen ist Lorenzo Pérez. Damals, erinnert er sich, "mussten wir Anoraks für den Winter kaufen, Schuhe, Unterhosen, Unterhemden und das alles tragen. Und das war komisch, weil wir in Kuba an etwas anderes gewohnt waren."

Castros "kleine Deutsche"

Der charismatische Fidel zieht auch eine Westdeutsche in seinen Bann. Marita Lorenz, gebürtig in Bremen. Auf dem Deck eines Kreuzfahrtschiffs lernt er sie Ende der 1950er-Jahre kennen. Mit ihr hat er eine leidenschaftliche Affäre. "Alemanita mia" nennt er sie, "meine kleine Deutsche".

Die "kleine Deutsche" hat es aber in sich. Sie arbeitet nach dem Ende der Beziehung für die CIA und bekommt den Auftrag, Fidel zu töten. Einmal hat sie Gelegenheit dazu. Fidel reicht ihr sogar den Revolver: "Er sagte: 'Tu es.' Ich guckte auf die Pistole Ich war verwirrt. Und ich sagte: 'Nein, ich mach' das nicht. So mach ich das nicht. Und auch nicht anders.'"

Ob aus Liebe oder Hass: Auch andere scheiterten daran, Castro zu töten. Hunderte Attentatsversuche soll es gegeben haben. Am Freitag starb Castro in Havanna an Altersschwäche.