Das wohl bekannteste wilde Flüchtlingslager Europas steht vor dem Ende: Der "Dschungel von Calais" wird momentan geräumt. Hunderte Menschen warten auf ihre Registrierung, um in andere Lager gebracht zu werden. In der Nacht hatten Dutzende Flüchtlinge randaliert.

Im nordfranzösischen Calais hat die Räumung des als "Dschungel" bekannten wilden Flüchtlingscamps begonnen. "Das ist ein wichtiger Tag. Der Staat unternimmt eine beträchtliche Anstrengung", sagte ein Sprecher des Innenministeriums Pierre-Henri.

Vor dem Registrierzentrum in der Nähe des Camps warteten Hunderte Menschen. Sie sollen dort befragt werden, bevor sie auf ganz Frankreich verteilt werden. Ein Asylverfahren findet dort noch nicht statt. Den Menschen sollen zwei Regionen vorgegeben werden, zwischen denen sie wählen können. Ausgenommen sind der Großraum Paris und Korsika. Noch heute sollen 80 Busse abfahren.

Man setze darauf, dass sich die Menschen freiwillig meldeten, erklärte das Innenministerium: "Keiner wird gezwungen, sich in einen Bus zu setzen." Die Flüchtlinge kommen überwiegend aus Afghanistan, dem Sudan und Eritrea.

Seit langem arbeiteten die Behörden mit Hilfsorganisationen zusammen, um die Menschen davon zu überzeugen, das Lager zu verlassen. Es sei nicht geplant, die Zelt- und Hüttensiedlung, in der zuletzt etwa 6500 Menschen illegal lebten, noch heute einzureißen.

Vor dem Registrierzentrum bildeten sich schon am frühen Morgen lange Schlangen. Polizeieinsatz am Abend vor der Räumung: Dutzende Flüchlinge warfen mit Steinen.

Flüchtlinge randalieren

In der Nacht hatte es Zusammenstöße gegeben. Polizisten feuerten Tränengasgranaten an einer Umgehungsstraße des Hafens und im Lager ab, wo sie Dutzenden Steine werfenden Flüchtlingen gegenüberstanden. Einige Flüchtlinge zündeten zudem mobile Toiletten an. Migranten versuchten, auf eine nahegelegene Autobahn zu gelangen. Die Polizei drängte sie zurück. Es gab laut Behördenangaben keine Verletze.

Schon seit Monaten gab es rund um das Flüchtlingslager immer wieder Auseinandersetzungen, etwa wenn Flüchtlinge im Hafen von Calais versuchten, Lastwagen zu stoppen, um als blinde Passagiere nach Großbritannien zu gelangen. Viele haben jenseits des Ärmelkanals Verwandte.

Hilfsorganisationen scheitern vor Gericht

Hilfsorganisationen hatten vergeblich versucht, die Räumung mit juristischen Mitteln zu verhindern. Auch wenn die Zustände teils katastrophal waren, sei das Lager für viele eine Art Zuhause geworden, berichteten Helfer. Viele Geflüchtete hätten nun Angst, wie es weitergehe.

Das Lager war vor 18 Monaten entstanden und stetig gewachsen. Die französischen Behörden haben eine Woche für die Räumung und den Abriss der Behausungen veranschlagt. Aus Sorge vor gewaltsamen Protesten werden 1250 Polizisten im Einsatz sein.

Im "Dschungel" von Calais vor der Räumung

M. Wagner, ARD Paris

