Binnen einer Woche soll das "Dschungel" genannte Flüchtlingslager von Calais geräumt sein: Von heute an werden Tausende dort gestrandete Menschen in Auffangzentren in Frankreich gebracht. Doch viele wollen genau das nicht. Erneut gab es gewaltsame Proteste.

Wenige Stunden vor dem Beginn der Räumung des als "Dschungel" bekannten Flüchtlingslagers von Calais hat es erneut Zusammenstöße zwischen Flüchtlingen und der Polizei gegeben. Polizisten feuerten am Sonntagabend Tränengasgranaten an einer Umgehungsstraße des Hafens und im Lager ab, wo sie Dutzenden Steine werfenden Flüchtlingen gegenüberstanden. Eine der Tränengasgranaten landete in einem Müllcontainer, der dadurch in Brand geriet. Einige Flüchtlinge zündeten zudem mobile Toiletten an.

Polizeieinsatz am Abend vor der Räumung

Schon seit Monaten gibt es rund um das Flüchtlingslager immer wieder Auseinandersetzungen, etwa wenn Flüchtlinge im Hafen von Calais versuchen, Lastwagen zu stoppen, um als blinde Passagiere nach Großbritannien zu gelangen. Viele haben jenseits des Ärmelkanals Verwandte.

Geflüchtete sollen in Auffanglager gebracht werden

In den Morgenstunden soll die Räumung des "Dschungels" beginnen. Die überwiegend aus Afghanistan, dem Sudan und Eritrea stammenden Geflüchteten sollen mit Bussen in Aufnahmezentren in ganz Frankreich gebracht werden. "Die Flüchtlinge denken, dass es nicht genug Platz gibt", sagte die Präfektin des Départements Pas-de-Calais, Fabienne Buccio. Der Eindruck sei jedoch nicht richtig, denn 7500 Aufnahmeplätze stünden zur Verfügung. Buccio setzt darauf, dass sich die Menschen freiwillig in einer neu eingerichteten Halle bei der Einwanderungsbehörde melden. Sie könnten dann zwischen zwei Regionen in Frankreich wählen. "Wir werden diese Menschen aufnehmen", sagte sie.

Hilfsorganisationen hatten vergeblich versucht, die Räumung mit juristischen Mitteln zu verhindern. In dem Lager leben nach unterschiedlichen Schätzungen 6500 bis 8000 Menschen. Und auch wenn die Zustände teils katastrophal waren, sei das Lager für viele eine Art Zuhause geworden, berichteten Helfer. Viele Geflüchtete hätten nun Angst, wie es weitergehe.

Das Lager war vor 18 Monaten entstanden und stetig gewachsen. Die französischen Behörden haben eine Woche für die Räumung und den Abriss der Behausungen veranschlagt. Aus Sorge vor gewaltsamen Protesten werden 1250 Polizisten im Einsatz sein.

Räumung des Flüchtlingslagers in Calais

tagesthemen 23:15 Uhr, 23.10.2016, Ellis Fröder, ARD Paris







