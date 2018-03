Burkina Faso Terroranschläge auf französische Einrichtungen

Nach Angriffen auf französische Einrichtungen in Burkina Faso geht Frankreichs Justiz von einem Terroranschlag aus. Mehrere Menschen wurden bei der Attacke unter anderem auf die Botschaft getötet.

In Burkina Faso haben bewaffnete Männer die französische Botschaft, das französische Kulturinstitut und das Hauptquartier der Armee in der Hauptstadt Ouagadougou angegriffen. Die Regierung des westafrikanischen Landes sprach von sechs getöteten Angreifern. Das staatliche Fernsehen berichtete, unter Polizisten und Soldaten habe es sieben Tote gegeben.

In einer Mitteilung des Informationsministeriums hieß es, bei der Attacke auf das Armeehauptquartier seien zwei Angreifer getötet worden. Bei der Zurückschlagung des Angriffs auf die französische Botschaft habe es vier Tote gegeben.

Dicker schwarzer Rauch steigt in Burkina Faso auf.

Keine französischen Opfer

Die Situation sei unter Kontrolle, sagte ein Sprecher des französischen Außenministeriums dem französischen Radiosender "France Info". Es gebe "keine französischen Opfer, soweit wir wissen". Staatspräsident Emmanuel Macron werde fortlaufend über das Geschehen informiert, hieß es aus dem Elysée-Palast. Die französischen Staatsbürger in Ouagadougou wurden von der Botschaft gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Es habe sich um einen Terroranschlag auf das Hauptquartier der Militärs von Burkina Faso und die französische Botschaft gehandelt, sagte der Verteidigungsminister Frankreichs, Jean-Claude Bouda, der Zeitung "Jeune Afrique". Die Staatsanwaltschaft in Paris eröffnete Ermittlungen wegen "versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Vorhaben" in Burkina Faso.

Inlandsgeheimdienst und Anti-Terror-Einheit ermitteln

Mit den Untersuchungen wurden der französische Inlandsgeheimdienst DGSI und die Anti-Terror-Einheit der Polizei beauftragt.

Das Auswärtige Amt in Berlin forderte Reisende auf, "Bewegungen in Ouagadougou vorerst zu vermeiden, in sicheren Unterkünften zu bleiben", die örtlichen Medien zu verfolgen und Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten.

Barrikaden errichtet

Augenzeugen hatten zuvor von fünf bewaffneten Männern berichtet, die im Zentrum der Stadt aus einem Auto gesprungen seien und das Feuer auf Passanten eröffnet hätten. Dann seien sie in Richtung französische Botschaft gestürmt. Dort und in der Nähe des französischen Kulturinstituts solle es auch Explosionen gegeben haben. Beide befinden sich etwa einen Kilometer von der französischen Botschaft entfernt. Barrikaden wurden errichtet, um Personen fernzuhalten.

In Burkina Faso hatten Islamisten in der Vergangenheit mehrfach Angriffe und Anschläge verübt. Im vergangenen August wurden 19 Menschen getötet, darunter mehrere Ausländer, als ein Restaurant in Ouagadougou angegriffen wurde. Anfang 2016 waren ein Hotel und das Café Capuccino von Dschihadisten angegriffen worden. Damals wurden 30 Menschen getötet, unter ihnen ebenfalls viele Ausländer. Zu der Tat bekannte sich die Terrorgruppe Al Kaida im Islamischen Maghreb.

Schüsse und Explosionen in Burkina Fasos Hauptstadt

