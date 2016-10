Nigerias Präsident Muhammadu Buhari steht unter Druck. Terrorattacken, Wirtschaftskrisen und die Korruption halten sein Land fest im Griff. Und jetzt scheint ihm auch seine Frau Aisha den Rückhalt zu entziehen.

Von Dunja Sadaqi, ARD Nordwestafrika

Das war schon ein starkes Stück - das dachten sich viele Nigerianer, als sie von dem Interview ihrer First Lady erfuhren. Die Frau von Nigerias Präsident Muhammadu Buhari äußerte sich öffentlich in einem BBC-Interview zur Politik ihres Mannes: "Wenn das so weiter geht, werde ich nicht mehr an irgendeiner Bewegung teilnehmen."

Ohne eine neue Regierungsbildung sei sie nicht mehr an Bord, betonte Aisha Buhari. Heißt konkret: Keine weitere Wahlkampfunterstützung für ihren Mann bei der nächsten Wahl. In der Vergangenheit hatte die First Lady ihren Mann aktiv unterstützt. Im Interview ging sie aber noch weiter.

Aisha Buhari äußert scharfe Kritik an der Poltik ihres Mannes.

First Lady hält ihren Mann für ahnungslos

Ihr Mann kenne nicht einmal das Führungspersonal wichtiger Regierungsorganisationen, meint sie - aus gutem Grund: "Erstens: Keiner weiß, wer die überhaupt sind. Zweitens: Sie kennen weder unser Wahl- noch unser Parteiprogramm. Sie wissen nicht, für was wir stehen, sie sind nicht wirklich ein Teil von uns. Sie haben keine Mission, keine Vision unserer Partei APC."

Warum die First Lady gerade jetzt so ein Interview gegeben hat, darüber rätseln viele im Land. Immerhin: ein starkes Signal in einem Macholand wie Nigeria, in dem gerade die Frau des mächtigsten Manns im Land Kritik äußert und die Frage aufwirft, ob Präsident Buhari sein Land überhaupt im Griff hat.

"Sie gehört in meine Küche"

Nigerias Präsident Buhari musste bei seinem Besuch in Berlin zu den Vorwürfen seiner Frau Stellung nehmen.

Während in Nigeria noch heiß über das Interview diskutiert wurde, musste Präsident Buhari sich gestern auch schon prompt dazu äußern - auf einer Pressekonferenz in Berlin, im Anschluss an ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ob er den Forderungen seiner Frau denn nachkommen werde, fragte ein Journalist.

"Nigerias Präsident lachte, bevor er antwortete. "Ich weiß nicht, zu welcher Partei meine Frau gehört, aber sie gehört in meine Küche und in mein Wohnzimmer und die anderen Zimmer in meinem Haus"

Ein kleines wenig Hoffnung

Die entführten Mädchen konnten inzwischen in ihre Heimat zurückkehren.

Hängt der Haussegen bei den Buharis also schief? Immerhin eine weitere Schlagzeile für Nigerias Präsidenten, die viele an seiner Regierung zweifeln lässt. Daran, dass er Sicherheit im Land schaffen und die wieder aufflammenden Attacken der Terrormiliz Boko Haram niederschlagen kann. Dass er der kriselnden Wirtschaft wieder auf die Beine hilft und wirksam die Korruption bekämpft.

Der Lichtblick: Die Freilassung von "21 Chibok-Girls" in der letzten Woche, wurde überschattet von der Frage: Kooperiert der Präsident mit Terroristen im Austausch für Gefangenen? Die Regierung hatte dementiert. Fest steht: Präsident Buhari steht immer mehr unter Druck. Jetzt vielleicht sogar in seinen eigenen vier Wänden.

Frau Buhari packt aus: Wie die Gattin des nigerianischen Präsidenten für Aufruhr sorgt

D. Sadaqi, ARD Rabat

