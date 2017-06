Mutmaßlicher Täter erschossen Brüssel entgeht Terroranschlag

Nach der nächtlichen Terrorattacke auf dem Brüsseler Zentralbahnhof kommt Belgiens nationaler Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammen. Sicherheitskräfte hatten am Abend einen Mann erschossen, der eine kleine Explosion ausgelöst haben soll. Weitere Opfer gibt es nicht.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

Der Alarm erfolgte 20.49 Uhr. Ein Zugführer meldet an die Zentrale, am Bahnhof "Gare Centrale", mitten in der Brüsseler Innenstadt, sei etwas vorgefallen. Menschen liefen aufgeregt über Bahnsteige und Gleise. Arnaud Reyman, Sprecher der Betreibergesellschaft Infrabel:

"Die Panik erfasste den gesamten Bahnhof. Wir sprechen um diese Uhrzeit nicht mehr von Tausenden, wohl aber noch von einigen hundert Reisenden, die sich dort aufhalten. Wir haben den Bahnverkehr sofort unterbrochen und auf Weisung der Polizei den Notfallplan ausgelöst. Das heißt: Keine Züge mehr auch am Nord- und am Südbahnhof."

Der Gare Centrale, Schauplatz des Geschehens, ist zwar nicht der Hauptbahnhof von Brüssel, wohl aber eine stark frequentierte Station, nur wenige hundert Meter entfernt von der berühmten "Grand Place" im historischen Zentrum der belgischen Hauptstadt. Hier halten sowohl Fernzüge als auch U-Bahnen und Busse. Seit den Anschlägen vom März 2016 wird die Station rund um die Uhr von Polizeistreifen und Militär bewacht.

Mann um die 30 mit Rucksack und Rollkoffer

Gegen 20.45 Uhr, so ist inzwischen bekannt, betritt ein Mann um die 30 Jahre den Bahnhof. Er erscheint den dort patrouillierenden Sicherheitskräften verdächtig, trägt einen Rucksack und einen Rollkoffer. Die Soldaten folgen ihm ins Innere und beobachten, wie er vorübergehend in einer Art Büro im Untergeschoss verschwindet. Kurz danach löst er in der Bahnhofshalle eine Explosion aus.

Ein Mitarbeiter der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCB wird Augenzeuge: "Als ich im Zwischengeschoss ankam, sah ich jemanden, der laut schrie - solche dschihadistischen Parolen und sowas. Ich habe erst nicht darauf geachtet und bin weitergegangen. Aber dann hat er 'Allahu akbar' gerufen und da muss er wohl den Trolley hochgejagt haben."

Zu Schaden kommt durch die Explosion niemand. Möglicherweise handelte es sich um eine kleinere Bombe oder die Zündvorrichtung versagte. Die herbeigeeilten und mit Maschinengewehren bewaffneten Soldaten eröffnen sofort das Feuer und schießen den mutmaßlichen Attentäter nieder. Wie es heißt, geben sie mehrere Salven auf den Mann ab. Der erleidet schwere Verletzungen, denen er später erliegt. Seine Identität wird nun ermittelt. "Im Moment der Explosion standen einige Leute nur zwei oder drei Meter entfernt. Das heißt, die Explosion war nicht besonders heftig", sagt der Augenzeuge.

Vereitelter Anschlag am Brüsseler Hauptbahnhof

nachtmagazin 00:20 Uhr, 21.06.2017, Michael Grytz, ARD Brüssel







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-300711~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Lage schnell unter Kontrolle

Auf sozialen Medien gepostete Fotos zeigen an der Stelle ein kleines Feuer. Schon kurze Zeit später melden die Sicherheitsbehörden, die Lage sei unter Kontrolle. Der Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr dauert aber noch mehrere Stunden.

Sprengstoffexperten durchsuchen das weitläufige Gebäude nach weiteren Bomben. Der "Gare Centrale", der nahegelegene "Grand Place" sowie ein weiterer großer Bahnhof werden vorsichtshalber ebenfalls evakuiert und weiträumig abgesperrt.

Noch am Abend veröffentlichte die belgische Staatsanwaltschaft ein Communiqué zum Stand der Ermittlungen. Danach stufen die Behörden den Vorfall als versuchten Terroranschlag ein: Durch die Wachsamkeit und das beherzte Eingreifen der Soldaten sei der Angriff vereitelt worden, so Justizsprecher Eric van der Sijpt. Den Angaben zufolge trug der Verdächtige auch einen Sprengstoffgürtel, den man kontrolliert gezündet habe.

Im Moment gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Es gibt aber Zeugen, die in dem Tumult gesehen haben wollen, wie mutmaßliche Komplizen des Attentäters vom Tatort flüchteten. Bestätigen lässt sich das nicht. Belgiens Premierminister Charles Michel kündigte für den Vormittag eine Sitzung des Sicherheitsrats an.

Die seit Monaten geltende zweithöchste Terrorwarnstufe bleibt bis auf weiteres unverändert. Bei Angriffen auf den Flughafen und die Metro im März 2016 waren 32 Menschen getötet worden. Zu den Taten hatte sich der sogenannte "Islamische Staat" (IS) bekannt.

Morgen treffen sich in Brüssel die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel.

Terroranschlag in Brüssel vereitelt

H. Romann, ARD Brüssel

21.06.2017 07:43 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete das nachtmagazin am 20. Juni 2017 um 00:20 Uhr.