Brexit-Verhandlungen Anpacken! Loslegen! Vorankommen?

Sowohl der EU als auch Großbritannien ist klar: Es wird kein leichter Weg zum Brexit. Mit klaren Forderungen gehen beide in die zweite Verhandlungsrunde - Schritt für Schritt will man sich annähern. Das wird dauern, dabei drängt schon jetzt die Zeit.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

Trotz aller Misstöne im Vorfeld - auch die zweite Verhandlungsrunde begann in freundlicher Atmosphäre. Bei einem kurzen Auftritt vor der Presse betonten die Chef-Unterhändler beider Seiten einvernehmlich ihren Willen, in den kommenden vier Tagen inhaltlich voranzukommen.

Dass dies nicht leicht wird, ließ EU-Vertreter Michel Barnier durchblicken, als er bemerkte, man stoße jetzt zum "Kern der Sache" vor. Es sei nötig, "die jeweiligen Positionen zu untersuchen und zu vergleichen, um gute Fortschritte zu erzielen".

In Brüssel startet die zweite Brexit-Verhandlungsrunde

tagesschau 14:00 Uhr, 17.07.2017, Arnim Stauth, ARD Brüssel







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-309221~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Heikle Themen auf dem Programm

Die Themenkomplexe, über die ab heute Nachmittag vier Tage lang in Arbeitsgruppen verhandelt wird, stehen seit der ersten Runde vor vier Wochen fest. Und sie sind äußerst delikat: Da sind zum einen die Rechte von rund drei Millionen EU-Bürgern, die in Großbritannien leben und arbeiten, und jene von gut einer Million Briten auf dem Kontinent. Da ist die Frage der finanziellen Außenstände, die das EU-Mitglied Großbritannien noch vor dem Austritt begleichen soll. Und da ist die künftige Außengrenze der EU zu Nordirland.

Laut Barnier werden sich mit all diesen Fragen nun die Experten beider Seiten befassen. Er und sein britischer Konterpart David Davis würden die ganze Woche über in Kontakt bleiben. Wieder treffen um Bilanz zu ziehen, will man sich erst am Donnerstag.

EU fordert 60 bis 100 Milliarden Euro

Einfach werden es weder die Verhandlungschefs noch die Experten haben. Vor allem um die sogenannte "Exit-Bill", die Austrittsrechnung, bahnen sich heftige Konflikte an. Während der britische Außenminister Boris Johnson und andere Hardliner im Kabinett die EU-Forderung von 60 bis 100 Milliarden Euro als "maßlos" ablehnen und mit Totalverweigerung drohen, verweist Brüssel darauf, dass in mehr als 40 Jahren EU-Mitgliedschaft gewisse Verpflichtungen entstanden seien, aus denen man die Briten nicht einfach so entlassen könne.

Für schwierige Debatten sorgen dürfte auch die Frage von Bleiberecht und Freizügigkeit für Unionsbürger. Das Angebot von Großbritanniens Premierministerin Theresa May in diesem Punkt geht Brüssel nicht weit genug. Während May nur EU-Bürgern, die schon länger als fünf Jahre im Vereinigten Königreich leben, eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen will, fordern Vertreter von EU-Kommission und Parlament eine großzügigere Regelung.

Dass der britische Brexit-Minister Davis in all diesen Fragen eine eher harte Linie vertritt, ließ er sich heute zumindest nicht anmerken. Davis erinnerte an den "sehr guten Start" der Verhandlungen vor einem Monat. Wie sein französischer Kollege sprach auch der Brite davon, dass es nun an die Substanz gehe. Für Großbritannien, so Davis wörtlich, sei es "ungeheuer wichtig, dass wir gute Fortschritte erzielen".

Die Zeit ist schon jetzt knapp

Differenzen müssten identifiziert werden, damit sie ausgeräumt werden könnten, stimmte Davis zu. Es gehe jetzt darum, an die Arbeit zu gehen und diese Verhandlungen "zu einem Erfolg zu machen".

Monatlich soll von nun an jeweils eine Woche lang verhandelt werden. Erst wenn man sich in den zentralen Trennungsfragen näher gekommen ist, soll das von den Briten gewünschte Freihandelsabkommen Thema sein. Letzteres ist für die Briten von besonderer Bedeutung, da das Land sowohl den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen will. Die Zeit dafür ist denkbar knapp bemessen. Damit der Brexit ordentlich über die Bühne gehen kann, bleiben Barnier und Davis weniger als 18 Monate reine Verhandlungszeit. Ein Pensum, das nach Ansicht von Beobachtern kaum zu schaffen ist.

Fragen beantworten wollten die Chefunterhändler heute deshalb nicht, auch wenn die Journalisten drängelten. Am Donnerstag, so hieß es, werde man zu den Ergebnissen der zweiten Gesprächsrunde Stellung nehmen. In diesem Punkt immerhin scheint man sich einig: Jetzt ist erst einmal Arbeit angesagt!

Brexit-Unterhändler eröffnen zweite Verhandlungsrunde

Holger Romann, BR Brüssel

17.07.2017 12:55 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten am 17. Juli 2017 Inforadio um 11:40 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr und um 14:00 Uhr.