Brexit May schaltet auf Attacke

Nachdem Details zu Mays Brexit-Dinner mit EU-Kommissionschef Juncker bekannt geworden waren, geht die britische Premierministerin nun zum Angriff über - und erhebt schwere Vorwürfe gegen die EU.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Erst eine kurze Audienz bei Königin Elisabeth II. im Buckingham Palast, dann der Auftritt der konservativen Premierministerin vor ihrem Amtssitz in der Downing Street. Und der hatte es in sich: Theresa May schaltete während ihrer knapp achtminütigen Rede von Verteidigung auf Angriff um. Sie beklagte sich darüber, dass europäische Politiker und Offizielle in den vergangenen Tagen Drohungen gegen Großbritannien ausgestoßen hätten.

EU-Unterhändler Barnier erwartet schwierige Gespräche

tagesschau 20:00 Uhr, 03.05.2017, Markus Preiß, ARD Brüssel







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-285061~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die britische Verhandlungsposition für die Brexit-Verhandlungen sei in der "kontinentalen Presse" bewusst verzerrt worden. Sie spielt damit auf die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" an, die Details eines Dinners von May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor einer Woche aufgeschrieben hatte. May lebe in einer "anderen Galaxie" und gäbe sich der Illusion hin, den Brexit für Großbritannien zu einem Erfolg zu machen, hatte das Blatt Junckers Sicht der Dinge kolportiert.

May konstruiert aus diesem Leck an die Presse jetzt einen Vorwurf, der es in sich hat: All diese Vorgänge seien bewusst getimt, um den Ausgang der Wahl am 8. Juni zu beeinflussen.

Not amused: Theresa May

Mehr zum Thema Junckers Kabinettschef: Indiskretionen nach Brexit-Dinner?

60 Milliarden, 100 Milliarden?

Die Verhandlungen mit der EU über den britischen Austritt würden schwierig, so May. Und nur sie werde es schaffen, in Brüssel das Beste für das Land zu erreichen, warb die Tory-Politikerin um Wählerstimmen. Zuvor hatte der für den Brexit zuständige Minister in ihrem Kabinett jüngste Spekulationen gekontert, die EU könnte bis zu 100 Milliarden Euro verlangen. David Davis sagte, eine solche Summe werde Großbritannien nicht zahlen.

Die "Financial Times" hatte eine eigene Kalkulation für eine Brexit-Rechnung in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro veröffentlicht - bislang war von maximal 60 Milliarden die Rede. EU-Chefunterhändler Michel Barnier nannte in Brüssel keine Summe. Er will die Briten auch nicht bestrafen - aber die Konten bereinigen.

Mehr zum Thema Brexit-Verhandlungen - Der Streit um die Rechnung

Lammert registriert "hohes Maß an Empfindlichkeit"

Ein "hohes Maß an wechselseitiger Empfindlichkeit" registrierte Bundestagspräsident Norbert Lammert, der zu Besuch in London war. Auf die Frage, ob die Tonlage der vergangenen Tage es erschwere, am Ende ein Abkommen zu schließen, antwortete er mit feiner Ironie: "Jedenfalls habe ich bisher noch keine Reaktion gehört, die mich zu der Schlussfolgerung kommen ließe, das erleichtere das Geschäft nun ganz offenkundig."

Mays Herausforderer Jeremy Corbyn von der Labour Partei kritisierte die bisherige Position der Premierministerin und ihres Brexit-Ministers als nicht besonders vernünftig. May selbst wiederholte bei ihrem Auftritt in der Downing Street: "Wir glauben weiter daran, dass kein Deal besser ist, als ein schlechter Deal für Großbritannien." Aber, schob May hinterher: "Wir wollen eine Einigung." Das gibt Hoffnung.

Brexit: May wirft Europäern Einflussnahme auf Wahl vor

S. Pieper, ARD London

03.05.2017 18:40 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.