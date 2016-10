Theresa Mays Auftritt auf dem Tory-Parteitag war umjubelt, ihre Botschaft überfällig: Der Brexit-Antrag kommt spätestens im März. Aber dann warten die komplizierten Details der Trennung - und es wird richtig schwierig.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Auf der Bühne in Birmingham genoss Theresa May, die am Samstag 60 wurde, ihren politischen Honeymoon. Es war nicht ihr erster Auftritt vor der Tory-Basis, aber ihr erster als die neue Frau an der Spitze von Partei und Regierung.

Zum Auftakt des Treffens zog May eine der wenigen Trumpfkarten, die sie in ihrem Brexit-Blatt hat: Irgendwann zwischen Januar und März kommenden Jahres wird die Premierministerin also den britischen Austritt aus der EU formell starten, das hat sie jetzt verraten - und damit versprochen. Es wurde aber auch Zeit, dass sowohl die Briten als auch die Europäer über ihren Fahrplan Klarheit haben - selbst wenn immer noch niemand weiß, wohin die Brexit-Reise eigentlich geht. Vielleicht trifft der Scheidungsantrag aus London in Brüssel pünktlich zum ersten EU-Gipfel 2017 ein, der für den 9. und 10. März geplant ist.

May beglückt damit alle "Brexiteers" in ihrer Partei - und enttäuscht all jene, die gehofft hatten, der EU-Abschied lasse sich noch hinauszögern, wenn nicht gar vermeiden.

May will Brexit bis Anfang 2017 einleiten

Kluge und pragmatische Lösung

Es ist keineswegs überraschend, dass das Parlament - wie May angekündigt hat - mit einem neuen Gesetz jenes alte Gesetz aufheben soll, durch das Großbritannien 1972 in die Europäische Gemeinschaft eintrat und europäisches Recht seitdem automatisch anerkannte. Wie wäre der Brexit auch sonst rechtlich zu bewerkstelligen?

Klug und pragmatisch ist es, in einem ersten Schritt alle EU-Gesetze einfach in das britische Gesetzbuch zu übernehmen und erst später nüchtern abzuwägen und zu entscheiden, was mit den Tausenden Regelungen langfristig passieren soll.

Die Premierministerin setzt darauf, dass sich sowohl das Unterhaus als auch das Oberhaus an das Ergebnis des Volksentscheids gebunden fühlt, dass also keine der beiden Kammern den Brexit blockiert. Das ist jedoch keineswegs ausgemacht. Dem britischen Parlamentarismus stehen in den kommenden beiden Jahren große Debatten und große Entscheidungen bevor. May will das Parlament allerdings nicht zu Wort kommen lassen, bevor sie die zweijährige Trennungszeit startet. Dies ist ein Fehler: Sie sollte demonstrieren, dass sie den Rückhalt der Volksvertreter hat.

Zieht sie tatsächlich in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres den Austrittsartikel 50 des Lissabon-Vertrags, dann ist eine vorgezogene Neuwahl im Frühjahr oder Herbst so gut wie ausgeschlossen. Manche Tories hätten mit dem Austrittsantrag lieber bis nach den französischen und den deutschen Wahlen gewartet, mithin bis Ende nächsten Jahres. So sicher wie das Amen in der Kirche ist, dass der innerparteiliche Streit zwischen EU-Anhängern und Brexit-Hardlinern bei den Konservativen erneut ausbrechen wird.

Keine Antwort auf die entscheidende Frage

May selbst lässt die entscheidende Frage weiter unbeantwortet: Harter Brexit oder softer Brexit - welche Variante darf es denn sein? Sie hat auf dem Parteitag den Menschen erneut versprochen, die Zuwanderung aus der EU auf die Insel zu begrenzen. Ihr dürfte klar sein, was das bedeutet: dass Großbritannien nicht Mitglied des Binnenmarktes bleiben kann. Welchen Zugang britische Firmen künftig zum EU-Markt haben - und umgekehrt - steht damit in den Sternen. Je früher beide Seiten hier Gewissheit haben, desto besser für die Wirtschaft diesseits wie jenseits des Ärmelkanals.

Bald wird die Premierministerin 100 Tage im Amt sein, bald wird ihr Honeymoon enden - in ihrer eigenen Partei, in ihrer britischen Heimat (erst recht in Schottland) und in Europa. Dann geht es ans Eingemachte, dann wird nach mehr als 40 Jahren Mitgliedschaft gepokert um die Zukunft des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland außerhalb der EU. Aller Voraussicht nach wird die Europäische Union im Frühjahr 2019 um einen Staat ärmer sein. Für Theresa May gibt es beim Brexit jetzt kein Zurück mehr, der Countdown läuft.

Theresa May goes Brexit

S. Pieper, ARD London

S. Pieper, ARD London

02.10.2016 20:15 Uhr