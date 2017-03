Brexit eingeläutet "Danke und auf Wiedersehen"

Für die Brexit-Gegner ist es "Black Wednesday", für die britische Premier May ein "historischer Moment, von dem es kein Zurück geben kann": Mit dem Austrittsgesuch bei der EU startet die zweijährige Verhandlungsphase. Die EU bedauert die Entscheidung.

Monatelang bereiteten sich die Verantwortlichen in London und Brüssel auf diesen Tag vor, nun hat die britische Premierministerin Theresa May den Startschuss für die zweijährigen Verhandlungen gegeben, um ihr Land nach 44 Jahren Mitgliedschaft aus der Europäischen Union zu führen.

Der britische Botschafter Tim Barrow übergab in Brüssel das sechsseitige Austrittgesuch persönlich an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Damit ist das Verfahren nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrags eingeleitet. Nur Minuten nach Übergabe des Schreibens betonte May vor dem Parlament in London, ihr Land wolle auch künftig eine "besondere Partnerschaft" mit der EU. Sie sagte aber auch: "Das ist ein historischer Moment, von dem es kein Zurück geben kann."

Großbritannien steht vor dem Brexit

tagesschau 15:00 Uhr, 29.03.2017, Juli Kurz, ARD London







Großbritannien soll "stärker, fairer, vereinter" werden

Großbritannien müsse "stärker, fairer und vereinter" aus der Europäischen Union hervorgehen. "Für die europäischen Partner wird Großbritannien der beste Freund und Nachbar sein", betonte die Premierministerin. Die Welt brauche heute dringender denn je die liberalen, demokratischen Werte Europas.

EU-Ratspräsident Tusk bedauerte den Schritt der Briten. "Wir vermissen euch jetzt schon. Danke und auf Wiedersehen", sagte er in seiner Stellungnahme, nachdem er das Brexit-Gesuch Großbritanniens entgegengenommen hatte. Es gebe keinen Grund, so zu tun, als wäre dies "ein glücklicher Tag", erklärte Tusk weiter. "Es gibt nichts in diesem Prozess zu gewinnen", sagte Tusk. Beim Brexit gehe es darum, "Schadensbegrenzung" zu betreiben und die Kosten für die EU-Bürger, Unternehmen und Mitgliedstaaten so gering wie möglich zu halten.

EU-Ratspräsident Tusk erhält das Brexit-Gesuch der Briten.

"Enger Partner"

Die 27 Staats- und Regierungschefs erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, Großbritannien solle auch nach dem Austritt ein "enger Partner" bleiben. "Wir bedauern, dass das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen wird, sind aber für das Verfahren, das wir nun befolgen müssen, vorbereitet."

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach der britischen Regierung partnerschaftliche Gespräche zu. "Wir als Europäische Union werden die kommenden Gespräche fair und konstruktiv führen." Sie hoffe, dass die Briten genauso an die Brexit-Verhandlungen herangingen. Die britische Premierministerin May habe ihr dies in einem Telefonat am Vorabend zugesagt, so die Kanzlerin.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon, die wegen des Brexit ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum durchsetzen will, erneuerte ihre Kritik. Die Trennung von der EU sei ein "Sprung ins Ungewisse", sagte sie. Auch neun Monate nach dem EU-Referendum könne die Premierministerin die grundlegenden Fragen, was der Brexit für die Wirtschaft und die Gesellschaft bedeute, immer noch nicht beantworten, sagte Sturgeon der BBC.

Brexit - Wie geht das eigentlich?

29.03.2017, Ralf Kühn, NDR







Scheidung in genau zwei Jahren? Nicht unbedingt Mit dem heute eingereichten "Scheidungsantrag" der Briten beginnt die zweijährige Austrittsfrist. Können sich die EU und die Briten in der Zeit nicht auf ein Austrittsabkommen einigen, scheidet das Vereinigte Königreich mit Ablauf des 29. März 2019 automatisch aus der EU aus.



Allerdings ist es nicht zwingend, dass die Briten tatsächlich in genau zwei Jahren aus der EU raus sind. Einigen sich die EU und die Briten nämlich auf ein Austrittsabkommen, scheiden die Briten mit Wirksamwerden des Abkommens aus der EU aus. Allerdings kann in dem Austrittsabkommen auch ein späterer Zeitpunkt für den EU-Austritt vereinbart werden.



Eine dritte Variante ist, dass sich die Briten und die EU zwar einig sind, dass sie ein Austrittsabkommen wollen, aber noch mehr Zeit für die Verhandlungen benötigen. Dann können sie die Zwei-Jahres-Frist verlängern. Anders als beim Austrittsabkommen ist für die reine Fristverlängerung aber Einstimmigkeit im Europäischen Rat erforderlich. Das heißt, alle verbleibenden 27 europäischen Regierungen müssten der Fristverlängerung zustimmen. Von Tobias Sindram, ARD-Rechtsredaktion

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. März 2017 um 15:00 Uhr.