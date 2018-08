In Göteborg und anderen schwedischen Städten haben vermummte Jugendliche in der Nacht rund 90 Autos in Brand gesetzt. Steckt eine konzertierte Aktion dahinter? Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

In der Nacht sind in Schweden Dutzende Autos in Flammen aufgegangen. Nach Medienberichten wurden allein in Göteborg rund 80 Fahrzeuge zerstört oder schwer beschädigt.

In anderen Städten spielten sich ähnliche Szenen ab. Es gibt unter anderem entsprechende Berichte aus Trollhättan, Malmö, Helsingborg und Stockholm. Insgesamt wurden etwa 90 Autos in Mitleidenschaft gezogen.

Vermummte, schwarz gekleidete Jugendliche

Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz. Augenzeugen berichteten von vermummten, schwarz gekleideten Jugendlichen, die die Fahrzeuge in Brand gesetzt hätten.

Die Vermummten liefen in kleinen Gruppen von Auto zu Auto, schlugen die Scheiben ein, kippten brennbare Flüssigkeit in die Fahrzeuge und zündeten diese an. Das belegen auch Fotos und Videoaufnahmen.

Außerdem wurden Polizisten mit Steinen beworfen. Das "Aftonbladet" berichtet, dass es bislang keine Verletzten und keine Festnahmen gab.

Koordinierte Aktion?

Die Polizei wollte nach Angaben von Sprecherin Ulla Brehm eine koordinierte Aktion nicht ausschließen. Möglicherweise hätten sich die Täter über soziale Medien abgesprochen.

Über die Hintergründe liegen bislang keine Erkenntnisse vor.