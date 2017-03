Ein besetztes Finanzministerium, Demonstrationen im ganzen Land und streikende Lehrer und Busfahrer: In Brasilien haben Zehntausende Menschen gegen eine geplante Rentenreform protestiert. Sie kritisieren höhere Beiträge und weniger Rente.

In Brasilien haben Zehntausende Menschen gegen eine geplante Rentenreform der Regierung protestiert. In der Hauptstadt Brasilia haben 1.500 Demonstranten das Finanzministerium des Landes mehrere Stunden lang besetzt. Es kam zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften, nachdem Protestierer Scheiben des Gebäudes eingeworfen hatten.

Verkehrschaos und Schulausfälle

Auch in anderen großen Städten des Landes sind zehntausende Brasilianer auf die Straße gegangen, berichten lokale Medien. In Rio de Janeiro setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein. In São Paulo, Salvador und Belo Horizonte gab es ein Verkehrschaos, weil auch Busfahrer die Arbeit niederlegt hatten. Wegen streikender Lehrer fiel an vielen Schulen der Unterricht aus.

Grund für die Proteste ist eine geplante Rentenreform der konservativen Regierung von Präsident Michel Temer. Dabei sollen Rentenbeiträge erhöht und das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre hochgesetzt werden. Gewerkschafter und soziale Bewegungen befürchten, dass besonders Frauen und ärmere Schichten deutlich weniger Rente bekommen würden und viel länger arbeiten müssten.

Reformen sollen Rentensystem retten

Die Regierung will durch die Reformen die staatlichen Absicherungssysteme vor dem Zusammenbruch bewahren – der Haushalt soll saniert und die Wirtschaft ankurbelt werden. In einer Ansprache sagte Präsident Temer, die Reformen würden Brasilien vor den harten Einsparungen bewahren, wie sie europäische Länder wie Griechenland oder Portugal bereits erlebt hätten. Die Brasilianer würden "nach und nach verstehen, dass es notwendig ist, diesen Weg zu unterstützen, damit das Land wieder auf das richtige Gleis gebracht wird".

Brasilien steckt schon länger in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit liegt bei zwölf Prozent. Außerdem wird das Land von einem großen Korruptionsskandal erschüttert.