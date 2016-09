Der ehemalige brasilianische Präsident Lula muss sich wegen Korruptionsverdachts vor Gericht verantworten. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Er selbst beteuert jedoch seine Unschuld - die Anschuldigungen seien politisch motiviert.

Der frühere brasilianische Staatschef Lula da Silva muss sich wegen Korruption und Geldwäsche vor Gericht verantworten. Der leitende Richter in den Ermittlungen im "Lava Jato"-Komplex, Sérgio Moro, akzeptierte in Curitiba die vor einer Woche von der Generalstaatsanwaltschaft erhobene Anklage gegen den 70-Jährigen. Es lägen "ausreichende Indizien" vor, daher nehme er die Klage an, hieß es in einer Erklärung Moros.

In dem Fall geht es um ein Korruptionsnetzwerk rund um den staatlichen Ölkonzern Petrobras. Die Staatsanwaltschaft wirft Lula vor, der "Oberbefehlshaber" dieses Netzwerks gewesen zu sein. In den Skandal sind zahlreiche Geschäftsleute und Politiker verwickelt. Bei einem Schuldspruch würde Lula eine lange Haftstrafe drohen.

Lula beteuert seine Unschuld

Brasiliens Arbeiterpartei wirft der neuen Regierung und der Justiz nach der Amtsenthebung von Lulas Nachfolgerin im Präsidentenamt, Dilma Rousseff, allerdings ein politisch motiviertes Vorgehen vor - auch um eine Rückkehr an die Macht, etwa in Person von Lula, zu verhindern. Ende August hatte Michel Temer das Präsidentenamt übernommen. Er war zuvor Rousseffs Vizepräsident, seine Partei, die PMDB, hatte die Koalition gebrochen und so die Mehrheiten zur Absetzung Rousseffs wegen angeblicher Bilanztricks zustande gebracht. Lula beteuert seine Unschuld: "Wenn mir Korruption nachgewiesen wird, gehe ich zu Fuß dahin, wo sie mich einsperren wollen."

