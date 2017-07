Erneut bricht in London ein großes Feuer aus: Mehr als 70 Feuerwehrleuten gelingt es, den Brand auf dem bei Einheimischen und Touristen beliebten Camden Market unter Kontrolle zu bringen - die Löscharbeiten gehen aber weiter. Über die Ursache wird noch gerätselt.

Nach rund drei Stunden hat die Londoner Feuerwehr am frühen Morgen einen Brand in einer Markthalle im bekannten Camden Lock Market unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehrleute würden allerdings noch bis in den Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt sein, twitterte die Feuerwehr. Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften mit zehn Löschfahrzeugen gegen die Flammen.

Das Feuer brach um kurz nach Mitternacht in einer Markthalle im Camden Lock Market aus, der erste, zweite und dritte Stock sowie das Dach des Gebäudes brannten. Ein Polizeisprecher sagte, es sei unbekannt, ob es Verletzte gäbe. Auch der Grund für das Feuer ist noch unklar.

Feuerwehrleute am Unglücksort

Hochhausbrand vor einem Monat

Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet, berichtete ein Augenzeuge. "Die Leute haben zugesehen, aber wir hatten Angst, dass das Gebäude jederzeit explodieren könnte, weil sich in der Nähe auch Restaurants mit Küchen befinden", sagte eine andere Zeugin. Der Camden Market besteht aus verschiedenen Märkten und Hunderten Geschäften, Ständen und Restaurants. Er ist bei Touristen und Einheimischen sehr beliebt. Teile des Marktes fielen bereits im Februar 2008 Flammen zum Opfer.

Am 14. Juni war in London ein 24-stöckiges Hochhaus abgebrannt. Das Feuer konnte sich über die entflammbare Fassadenverkleidung rasend schnell ausbreiten. Mindestens 80 Menschen kamen in den Flammen ums Leben.

