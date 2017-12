Brände in Kalifornien "Es ist eine Tragödie"

Die Brände in Kalifornien wüten weiter. Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Hunderte Gebäude wurden zerstört. Feuerwehrmänner berichten von einem nie gesehenen Ausmaß an Zerstörung - noch nie seien die Feuer so unberechenbar gewesen.

Von Nicole Markwald, ARD-Studio Los Angeles

Es ist noch nicht einmal zwei Monate her, als in Nordkalifornien bei schweren Bränden Tausende Häuser den Flammen zum Opfer fielen und mehr als 40 Menschen ihr Leben verloren. Nun brennt es in Kalifornien erneut, und die Brände weiten sich aus. Mehr als tausend Feuerwehrkräfte sind im Süden des Bundesstaates im Einsatz. Rund um Los Angeles fressen sich in mindestens sechs Regionen Flammen durch die Landschaft. Hunderttausende Menschen mussten bislang in Sicherheit gebracht werden, mehr als 430 Gebäude wurden durch die Brände zerstört.

Menschen laufen zwischen den Flammen auf der Autobahn im kalifornischen Ventura

Starke Zerstörungen

Millionen Menschen in Südkalifornien sitzen auf gepackten Koffern - im wahrsten Sinne des Wortes. Auch der Chef der Feuerwehr von Los Angeles, Ralph Terrazas, warnt: Wer in der Region lebe, solle sich kontinuierlich über die Feuergefahr informieren, um sich im Notfall rechtzeitig in Sicherheit bringen zu können.

Es brennt an mindestens sechs Stellen, darunter nordwestlich von Los Angeles, nahe der Stadt Ventura. Bei dem sogenannten "Thomas Fir"e ist seit dem Ausbruch am Montag bereits eine Fläche von mehr als 380 Quadratkilometern abgebrannt. Rich Macklin von der Feuerwehr in Ventura County sagt, er habe schon ähnliche Feuersituationen erlebt - aber noch nie Zerstörungen in einem solchen Ausmaß. "Es ist eine Tragödie."

Mehrere Filmproduktionen unterbrochen

Weiter östlich brennen das "Rye Fire" und das "Creek Fire". Rund 25 Kilometer vom Stadtzentrum von Los Angeles entfernt lodern die Flammen des "Skirball Fire", das sich gefährlich nah an das berühmte Getty Center gefressen hat. Hier lagern Kunstschätze in Milliardenhöhe. Apokalyptische Videoaufnahmen der glühenden Santa Monica Mountains laufen im US-Fernsehen in Dauerschleife. Mehrere Filmproduktionen in Los Angeles, darunter die Serie "Westworld", wurden vorsichtshalber unterbrochen. Diese Feuer seien unberechenbar, warnt Deryl Osby von der Feuerwehr.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Zwar hat es im vergangenen Winter nach fast fünf Jahren Dürre ordentlich geregnet, dieser Effekt ist aber fast verpufft. Seit März gab es in und um Los Angeles keinen nennenswerten Niederschlag. Der feuchte Winter führte zwar zu mehr Pflanzen, diese vertrockneten aber im Laufe des heißen Sommers und liefern nun neue Nahrung für die Flammen.

Wind macht Probleme

Der größte Feind der Feuerwehr sind jedoch die unberechenbaren Santa Ana-Winde, typisch für diese Jahreszeit. Sie bringen heiße Luft aus den Bergen in Richtung Meer und können Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erreichen. Der Nationale Wetterdienst kündigte an, dass die Winde in der Nacht zum Samstag abnehmen sollen - und so der Feuer-gebeutelten Region eine Verschnaufpause verschaffen.