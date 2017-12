In Kalifornien wüten schwere Brände, Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Inzwischen bedrohen die Feuer auch Teile der Metropole Los Angeles. Der Gouverneur von Kalifornien verhängte den Notstand. Für Donnerstag wird "extrem kritisches" Wetter erwartet.

Nach verheerenden Buschbränden im südkalifornischen Ventura County lodern Feuer nun auch nahe der Metropole Los Angeles. Die Behörden forderten die Bewohner mehrerer Stadtteile dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Großstadt lag wegen der großflächigen Waldbrände, die seit Montag im benachbarten Ventura County wüten, bereits unter dichtem Rauch.

Über Nacht bildeten sich unter anderem im bekannten Reichenviertel Bel Air im Norden von Los Angeles ebenfalls Brände, die sich schnell verbreiteten. Die Behörden sperrten die Schnellstraße 405, eine der Hauptverkehrsadern Kaliforniens. Videos in sozialen Netzwerken zeigten eine gewaltige Feuerwand neben der stark befahrenen Autobahn.

Von den Flammen bedroht ist auch das berühmte Kunstmusem Getty Center. Die Kunstwerke würden durch Luftfiltersysteme vor dem Rauch geschützt, teilte das Museum auf Twitter mit.

Jahrelange Dürre begünstigt die Brände

Unterdessen sind die Brände in Ventura County weiterhin nicht unter Kontrolle. Nach Angaben der örtlichen Behörden mussten Zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen, mehr als 150 Gebäude wurden zerstört. Mindestens ein Mensch kam durch die Feuer ums Leben. Die Flammen erreichten nach Angaben des Feuerwehrchefs Mark Lorenzen den östlichen Stadtrand von Ventura. Die Stadt am Pazifischen Ozean hat rund 100.000 Einwohner. Mehr als 12.000 Gebäude sind bedroht.

Mehrere tausend Feuerwehrleute, die aus dem gesamten Staatsgebiet anrückten, sind im Einsatz. Eine Beruhigung der Lage ist weiterhin nicht in Sicht: Der nationale Wetterdienst erwartet für Donnerstag "extrem kritisches" Wetter mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde in Teilen Südkaliforniens. Die Feuerwehr wies Zehntausende Menschen an, ihre Häuser zu verlassen. Die Nachrichtenagentur AP berichtet sogar von insgesamt 200.000 Menschen, die in Kalifornien wegen der Brände in Sicherheit gebracht worden seien. Das bislang einzige registrierte Todesopfer kam laut Lorenzen auf der Flucht vor den Flammen ums Leben, als sein Wagen sich überschlug.

Der Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien, Jerry Brown, verhängte den Notstand. Die Region leidet bereits seit Jahren unter einer Dürre. Nach Angaben Feuerwehr begünstigt das die rasante Ausbreitung der Flammen. Kalifornien war dieses Jahr bereits von verheerenden Bränden heimgesucht worden. Im Oktober kamen bei Flächenbränden in den weiter nördlich gelegenen Weinanbaugebieten mehr als 40 Menschen ums Leben.

