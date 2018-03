Im Fall Skripal hat Russland den deutschen Botschafter in Moskau einbestellt. Ob er das Land verlassen muss, bleibt aber unklar. Der Diplomat nutzte den Termin für einen Appell.

Im Zuge der Skripal-Affäre hatten rund 25 Staaten russische Diplomaten ausgewiesen - auch Deutschland erklärte vier Vertreter zu unerwünschten Personen. Unmissverständlich hatte Regierung in Moskau klargemacht, dass man darauf reagieren werde. Nun ist es offenbar so weit: Der deutsche Botschafter Rüdiger von Fritsch wurde ins Außenministerium in der russischen Hauptstadt einbestellt. Ob deutsche Diplomaten das Land verlassen müssen, ist bisher unklar. Auch die

Von Fritsch sagte nach dem Termin in Moskau, dass Deutschland weiter Interesse an einem Dialog habe. Er forderte jedoch Antworten der russischen Regierung auf offene Fragen. Sie sei nun gefordert, Klarheit und Transparenz zu schaffen.

Das russische Außenministerium bestellte neben dem deutschen Botschafter auch die Vertreter anderer EU-Staaten ein, die sich an der Ausweisung russischer Diplomaten beteiligt hatten.

140 russische Diplomaten ausgewiesen

Am Donnerstagabend hatte Russland bereits die Ausweisung von 60 US-Diplomaten angekündigt. Insgesamt waren wegen der mutmaßlichen russischen Verwicklung in einen Giftanschlag auf den britisch-russischen Doppelagenten Sergej Skripal 140 russische Diplomaten ausgewiesen worden. Während seine Tochter Yulia, die ebenfalls vergiftet worden war, inzwischen wieder auf dem Weg der Genesung ist, befindet sich Skripal weiter in einem kritischen, aber stabilen Zustand.

Die Ermittler gehen davon aus, dass beide mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden. Das Nervengift soll an den Händen der Opfer nachgewiesen worden sein. London bezichtigt daher den Kreml als Drahtzieher des Anschlags. Moskau weist die Anschuldigungen vehement zurück.

Russland ist nach eigenen Angaben weiter daran interessiert, die angespannten Beziehungen zu anderen Staaten zu reparieren. Vorwürfe aus den USA, die Regierung in Moskau sei nicht an Diplomatie interessiert, träfen nicht zu, sagte ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin.

Diese Länder weisen russische Diplomaten aus EU-Staaten:

Deutschland, Frankreich, Polen: 4

Litauen, Tschechien: je 3

Dänemark, Italien, Niederlande, Spanien: je 2

Estland, Finnland, Irland, Lettland, Kroatien, Schweden, Rumänien, Ungarn: je 1



Großbritannien hatte die Ausweisung von 23 Diplomaten angeordnet.



Staaten außerhalb der EU:

USA: 60

Kanada: 4

Ukraine: 13

Albanien, Australien: je 2

Georgien: 1

Norwegen: 1

Bulgarien will Dialog - "warten auf Beweise"

Bulgarien, das den rotierenden EU-Ratsvorsitz innehat, will in der Skripal-Affäre die Kommunikation mit Russland aufrechterhalten und vorerst keine russischen Diplomaten ausweisen. "Wir meinen nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt Diplomaten oder technisches Personal der Russischen Föderation ausweisen sollten", sagte Regierungschef Boiko Borissow.

Er erinnerte an die angespannte internationale Lage: "Sogar während des Kalten Krieges waren die Dinge viel ruhiger." Zu einer möglichen russischen Verantwortung für den Giftanschlag auf den britisch-russischen Doppelagenten Skripal sagte Borissow: "Wir warten auf mehr Beweisen, falls es solche gibt."

