Der Ölteppich vor der Ostküste der Insel Borneo breitet sich weiter aus: Bereits 60 Kilometer Küste sind verschmutzt, zahlreiche Fische tot. Das genaue Ausmaß der Schäden durch eine defekte Öl-Pipeline ist noch nicht abzusehen.

Spektakulär und phantasmagorgisch sind die Begriffe, mit denen Reiseführer die Natur der drittgrößten Insel der Welt, Borneo, normalerweise beschreiben. Doch einige Traumstände an der Ostküste der südostasiatischen Insel sind von schwarzem, schmierigem Schlick bedeckt: Ein riesiger Ölteppich breitet sich derzeit dort aus und das genaue Ausmaß der Umweltschäden durch eine defekte Öl-Pipeline ist immer noch nicht abzusehen.

Mit Schöpfkellen gegen das Öl

Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde sind auf der indonesischen Seite der Insel etwa 60 Kilometer Küste durch den Ölteppich verschmutzt. Mindestens 34 Hektar Mangrovenwald wurden beschädigt. Zudem sind nach Angaben eines Behördensprechers zahlreiche Fische und andere Meerestiere ums Leben gekommen. Helfer waten derzeit in Gummistiefeln durch den Dreck. Sie sammeln tote Fische auf und schaufeln zähes Öl mit Schöpfkellen in Eimer.

Mit bloßen Händen: Ein Polizist sammelt Öl vor der Küste Balikpapans ein.

Zwölf Quadratkilometer betroffen

Insgesamt ist vor der Hafenstadt Balikpapan, die zu Indonesien gehört, ein Gebiet von mehr als zwölf Quadratkilometern betroffen. Die Behörden hatten wegen des Vorfalls den Notstand ausgerufen. Mittels einer Barriere und Hunderter Hilfskräfte soll eine weitere Ausbreitung im Meer verhindert werden. Bislang seien knapp 70 Kubikmeter Öl entfernt worden, erklärte Umweltministerin Siti Nurbaya Bakar.

Bei Bränden im Zusammenhang mit der Ölpest starben seit dem Wochenende mindestens fünf Fischer. Sie waren tot vor der Küste Balikpapans gefunden worden. Sie starben Behördenangaben zufolge durch Feuer, die Arbeiter durch Anzünden des Öls entfacht hatten, um es zu beseitigen.

Der Ölteppich vor der Küste Balikpapans breitet sich immer weiter aus.

Wie an einer Tankstelle

Die Umweltbehörde Balikpapans warnte die Menschen, zurzeit möglichst gar nicht an den Strand gehen - und auf jeden Fall alles zu vermeiden, was ein Feuer auslösen könnte. Die Bucht erinnere an eine Tankstelle, sagte der städtische Verwalter von Balikpapan, Sayid Fadli.

Pipeline durch "Kraft von außen" beschädigt

Nach offiziellen Ermittlungen gelangte das Öl durch ein Leck in einer Pipeline ins Wasser, die dem staatlichen Energiekonzern Pertamina gehört. Der Konzern hatte anfangs jede Schuld von sich gewiesen. Inzwischen erklärte das Unternehmen, die Stahl-Pipeline sei auf dem Meeresboden durch eine "Kraft von außen" beschädigt worden. Insgesamt sei sie etwa 100 Meter von ihrer ursprünglichen Position verschoben worden.

Mit einer Fläche von mehr als 750.000 Quadratkilometern ist Borneo die drittgrößte Insel der Welt. Der größte Teil gehört zu Indonesien. Auf der Insel liegt aber auch der Staat Brunei. Andere Teile gehören zu Malaysia.

Mit Informationen Holger Senzel, ARD-Hörfunkstudio Singapur