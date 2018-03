Von Boko Haram entführt "Der Bombengürtel - der einzige Weg raus"

Boko Haram

Was will Boko Haram?

Boko Haram versucht seit dem Jahr 2009 im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias einen "islamischen Gottesstaat" zu errichten.



Wie gefährlich ist Boko Haram?

In den Jahren 2014 und 2015 war es Boko Haram gelungen, größere Gebiete im Bundesstaat Borno einzunehmen. Im April 2014 hatte die Terrorgruppe in Chibok mehr als 270 Mädchen entführt. Mittlerweile sind 164 von ihnen freigelassen worden oder konnten fliehen.

Zwar wurde Boko Haram vom Militär zurückgedrängt, sie hält aber immer noch Rückzugsgebiete, entführt Mädchen, wie im Februar in Dapchi, und schickt Selbstmordattentäter und -attentäterinnen in die Städte, um sich in die Luft zu sprengen.

In dem Konflikt sollen bereits mehr als 20.000 Menschen gestorben sein, mehr als zwei Millionen wurden vertrieben, die große Mehrheit von ihnen lebt immer noch in Flüchtlingslagern.



Warum ist der Kampf gegen die Terrorgruppe so schwierig?

Zwar geht das nigerianische Militär seit Amtsantritt von Präsident Muhammadu Buhari verstärkt gegen die Terrorgruppe vor, doch der Kampf ist schwierig. Buharis Truppen konnten Boko Haram zurückdrängen, der Kampf gleicht aber einem nicht enden wollenden Guerilla-Krieg, der kaum zu gewinnen ist.

Die Gruppe hat auch immer noch Unterstützer in der Bevölkerung. Deshalb seien Militäreinsätze allein nicht genug, sagen Sicherheitsexperten. Wichtig sei auch, dass die Regierung mehr tue, um die Bevölkerung für sich zu gewinnen.